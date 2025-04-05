Пьяное ДТП в Улброке: нетрезвая компания угодила в канаву и пыталась скрыть, кто вел машину
В окрестностях Улброки автомобиль BMW из-за слишком быстрой езды перевернулся в придорожную канаву. Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения, а их версия произошедшего выглядит малоправдоподобной, сообщает "Degpunktā".
Уже на рассвете, после ночной аварии, четверо парней пытались поймать проезжающие мимо машины, чтобы кто-то помог им вытащить поврежденное авто. Молодежь простояла у дороги вблизи Улброки более четырех часов после очень веселой, но крайне неудачной ночи. Они признались, что превысили скорость и чуть не врезались в столб.
Пытаясь избежать столкновения, водитель потерял управление, и машина перевернулась на крышу. Парни договорились с эвакуатором, водитель которого за определенную сумму должен был вытащить автомобиль и убрать его с дороги. Однако после получения денег и появления спасательных служб у водителя эвакуатора внезапно изменились приоритеты — он уехал.
Молодые люди были изрядно навеселе и благодарны судьбе, что остались целы: «Повезло. Мы все были пристегнуты, так что все в порядке. Хорошо выпили». [Журналист: Но, надеемся, не водитель?] — «Водитель был трезвый».
Утверждалось, что за рулем был другой человек, который не желает общаться и не употреблял алкоголь. Однако вызывает недоумение, что владельцу машины, якобы передавшему ее в руки трезвого водителя, все равно выписали штраф — хотя закон такой ситуации не предусматривает. Государственная полиция, в свою очередь, дает свое объяснение произошедшему. Оказалось, что водитель и владелец авто — это одно и то же лицо.
«Один из молодых людей подошел к сотрудникам полиции и представился как водитель и владелец транспортного средства. Он объяснил ситуацию, но полицейским сразу стало ясно, что он находится в заметном состоянии алкогольного опьянения. Были начаты два административных процесса — один за дорожно-транспортное происшествие, другой за управление автомобилем в нетрезвом виде», — рассказала представитель Государственной полиции Карина Краснякова-Клавиня.
Нарушитель имеет право обжаловать решение полиции, а если оно покажется ему несправедливым — обжаловать его в суде.