Пьяное ДТП в Улброке: нетрезвая компания угодила в канаву и пыталась скрыть, кто вел машину

Утверждалось, что за рулем был другой человек, который не желает общаться и не употреблял алкоголь. Однако вызывает недоумение, что владельцу машины, якобы передавшему ее в руки трезвого водителя, все равно выписали штраф — хотя закон такой ситуации не предусматривает. Государственная полиция, в свою очередь, дает свое объяснение произошедшему. Оказалось, что водитель и владелец авто — это одно и то же лицо.