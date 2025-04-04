"ЕС должен стать более самодостаточным": Ринкевич - о тарифной политике США

Эдгар Ринкевич подчеркнул, что ЕС должен стать более самодостаточным, особенно в сфере производства критически важных товаров, так как это единственный способ стать более устойчивым к различным потрясениям. По словам Ринкевича, этого можно достичь за счет диверсификации рисков, выхода на мировые рынки и развития отраслей с высокой добавленной стоимостью.