Омбудсмен отзывает свое участие в рабочей группе по сокращению бюрократии

Как объясняют в Бюро, институт омбудсмена сможет дать более точную оценку влияния конкретных мер на права человека на этапе законодательного процесса, когда будет доступна более полная информация о конкретных предложениях по сокращению бюрократии. В настоящее время рабочая группа в первую очередь сосредоточена на рассмотрении предложений предпринимателей и неправительственного сектора. Когда инициатива по сокращению бюрократии перейдет на следующий уровень — к законодателю, — меры станут более конкретными и подлежащими более комплексной оценке с точки зрения прав человека. Именно на этом уровне участие омбудсмена в качестве консультанта будет более целесообразным, отмечают в Бюро.