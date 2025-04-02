Омбудсмен отзывает свое участие в рабочей группе по сокращению бюрократии
В среду омбудсмен отозвал свое представительство в созданной правительством рабочей группе по сокращению бюрократии. В группе участвовала руководитель отдела социальных, экономических и культурных прав Бюро омбудсмена Инета Резевска. О решении прекратить участие в рабочей группе проинформировала премьер-министр Эвика Силиня.
Как объясняют в Бюро, институт омбудсмена сможет дать более точную оценку влияния конкретных мер на права человека на этапе законодательного процесса, когда будет доступна более полная информация о конкретных предложениях по сокращению бюрократии. В настоящее время рабочая группа в первую очередь сосредоточена на рассмотрении предложений предпринимателей и неправительственного сектора. Когда инициатива по сокращению бюрократии перейдет на следующий уровень — к законодателю, — меры станут более конкретными и подлежащими более комплексной оценке с точки зрения прав человека. Именно на этом уровне участие омбудсмена в качестве консультанта будет более целесообразным, отмечают в Бюро.
При этом омбудсмен подчеркивает, что усилия правительства по сокращению бюрократии заслуживают одобрения. «Четкие и понятные процедуры не только облегчают повседневную жизнь граждан и предпринимателей, но и повышают эффективность работы государственного управления, способствуя хорошему управлению и укрепляя доверие граждан к государству», — говорится в письме омбудсмена Юриса Янсонса премьер-министру.
В то же время в Бюро омбудсмена отмечают, что вопросы прав человека в некоторых случаях могут восприниматься как увеличивающие бюрократическое бремя, поскольку они связаны, например, с информированием, участием общества и общественными слушаниями, разумными сроками и другими аспектами. Поэтому важно, чтобы при проведении радикальных сокращений не были затронуты права человека, подчеркивают в Бюро.
26 марта Эвика Силиня официально издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии, однако фактически группа начала свою работу еще за несколько недель до этого. Рабочую группу возглавляет директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс, а его заместителем является президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В состав рабочей группы также входят: руководитель организации родителей Mammām un tētiem Инга Акментиня-Смилдзиня, профессор Латвийского университета, председатель правления аналитического центра LaSER Даунис Ауэрс, председатель правления объединения Apeirons Иварс Балодис, президент Конфедерации работодателей Латвии Андрис Бите, исполнительный директор Совета иностранных инвесторов в Латвии Татьяна Гузняева, председатель Латвийского союза самоуправлений Гунтис Каминскис и президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.