Ежемесячная публикация зарплат чиновников - почему омбудсмен против?

Омбудсмен подчеркивает, что общество имеет право получать информацию о расходовании средств государственного бюджета, однако новый порядок обнародования зарплат должностных лиц противоречит гарантированному Конституцией праву каждого на неприкосновенность частной жизни. Тот факт, что должностные лица учреждения получают доходы из госбюджета, не делает информацию о зарплате конкретного человека менее значимой с точки зрения защиты его права на частную жизнь, отмечает омбудсмен.