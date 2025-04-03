Ежемесячная публикация зарплат чиновников - почему омбудсмен против?
Требование ежемесячно публиковать на сайте учреждений начисленную зарплату должностных лиц является несоразмерным вмешательством в их частную жизнь и противоречит Конституции, считает омбудсмен.
Как указано на сайте омбудсмена, информация о зарплатах должностных лиц уже и так доступна общественности. Омбудсмен отмечает, что 1 февраля вступило в силу требование Закона о структуре государственного управления, обязывающее ежемесячно публиковать на сайте учреждений имя, фамилию, должность и начисленную зарплату должностного лица.
Омбудсмен подчеркивает, что общество имеет право получать информацию о расходовании средств государственного бюджета, однако новый порядок обнародования зарплат должностных лиц противоречит гарантированному Конституцией праву каждого на неприкосновенность частной жизни. Тот факт, что должностные лица учреждения получают доходы из госбюджета, не делает информацию о зарплате конкретного человека менее значимой с точки зрения защиты его права на частную жизнь, отмечает омбудсмен.
Чтобы устранить несоответствие данного порядка Конституции, омбудсмен обратился в Сейм и попросил законодателей до 25 августа 2025 года принять решение об исключении нового порядка обнародования зарплат должностных лиц из Закона о структуре государственного управления.