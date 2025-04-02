Средняя зарплата растет, но купить на нее можно все меньше: реальные доходы латвийцев становятся скромнее

Как свидетельствует обобщенные данные ЦСУ о покупательной способности работающих, основанные на изменении зарплат и цен в более чем десяти группах продуктов питания, наиболее существенно о падении покупательной способности работающих сигнализирует картофель. На среднюю нетто-зарплату один работающий в прошлом году мог купить на 13,7% меньше картофеля, чем в 2023 году. По подсчетам статистиков, одна средняя зарплата в прошлом году составила 1257 кг картофеля. За год она сократилась ровно на два центнера. На одну зарплату можно было купить также 874 литра молока, или точно столько же, сколько годом ранее. Между тем, употребление карбонадов и стейков, если для покупки еды использовалась только зарплата, в прошлом году стало на "копейку" реже. На среднюю нетто-зарплату в прошлом году можно было купить на 1 кг говядины, 2 кг свинины и 5 кг куриного мяса меньше, чем годом ранее.