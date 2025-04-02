Неужели в будущем вообще не будет браков? Статистика в Латвии шокирует - семей без официального статуса больше, чем когда-либо

Интересно, что за последние десять лет число разводов уменьшилось. В 2013 году было расторгнуто 6362 брака, а в 2023 году — 4307. Это может означать, что заключаемые браки становятся более прочными, или же все больше людей вообще не вступают в брак, предпочитая незарегистрированные отношения. Конечно, важно учитывать и то, что браков в целом стало меньше. Также данные показывают, что чаще всего разводы происходят в первые пять лет брака, однако эта тенденция также снижается.