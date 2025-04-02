Неужели кража до 500 евро не будет считаться преступлением? Владельца магазинов не в восторге от инициативы полиции
Торговцы с большой тревогой смотрят на инициативу, предполагающую привлечение к уголовной ответственности только за те кражи, стоимость которых превышает 500 евро, — заявила в интервью агентству LETA член правления Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне.
Представитель Elvi Latvija признала, что в целом количество краж в магазинах остается стабильно высоким, например сеть Elvi ежегодно терпит убытки на несколько миллионов евро. Вартукаптейне отметила, что, с одной стороны, запланированные изменения в регулировании можно оценивать положительно, так как это позволит быстрее рассматривать дела. Однако, с другой стороны, это также создаст ощущение, что воровать можно безнаказанно. «Чтобы украсть в продуктовом магазине товары на 500 евро, нужно заполнить целую тележку, а такое случается нечасто. И неправильно допускать, что люди просто смогут избежать уголовной ответственности и отделаются только административным наказанием», — говорит Вартукаптейне.
По ее словам, проблема не в пенсионерах, которые крадут хлеб, а в молодежных группировках, которые набивают сумки товарами, не достигая общей стоимости в 500 евро.
Ранее сообщалось, что руководство Государственной полиции Латвии выразило мнение о возможной декриминализации краж небольшого размера, заменяя их другими видами наказания. Начальник Государственной полиции Арманд Рукс ранее указывал, что рост таких преступлений связан с уровнем благосостояния общества, и, по его мнению, необходимо искать решения и упростить процесс расследования. Учитывая государственные расходы на расследование и взыскание штрафов, в случаях, когда взыскание невозможно, нарушителю могут назначить общественные работы даже за административные правонарушения.
В прошлом году было зарегистрировано 11 024 кражи, мошенничества и присвоения небольшого размера — на 1684 случая больше, чем годом ранее. Уголовный закон предусматривает за такие преступления лишение свободы на срок до одного года, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.