Неужели кража до 500 евро не будет считаться преступлением? Владельца магазинов не в восторге от инициативы полиции

Представитель Elvi Latvija признала, что в целом количество краж в магазинах остается стабильно высоким, например сеть Elvi ежегодно терпит убытки на несколько миллионов евро. Вартукаптейне отметила, что, с одной стороны, запланированные изменения в регулировании можно оценивать положительно, так как это позволит быстрее рассматривать дела. Однако, с другой стороны, это также создаст ощущение, что воровать можно безнаказанно. «Чтобы украсть в продуктовом магазине товары на 500 евро, нужно заполнить целую тележку, а такое случается нечасто. И неправильно допускать, что люди просто смогут избежать уголовной ответственности и отделаются только административным наказанием», — говорит Вартукаптейне.