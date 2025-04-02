Неужели кража до 500 евро не будет считаться преступлением? Владельца магазинов не в восторге от инициативы полиции
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Неужели кража до 500 евро не будет считаться преступлением? Владельца магазинов не в восторге от инициативы полиции

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Торговцы с большой тревогой смотрят на инициативу, предполагающую привлечение к уголовной ответственности только за те кражи, стоимость которых превышает 500 евро, — заявила в интервью агентству LETA член правления Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне.

Представитель Elvi Latvija признала, что в целом количество краж в магазинах остается стабильно высоким, например сеть Elvi ежегодно терпит убытки на несколько миллионов евро. Вартукаптейне отметила, что, с одной стороны, запланированные изменения в регулировании можно оценивать положительно, так как это позволит быстрее рассматривать дела. Однако, с другой стороны, это также создаст ощущение, что воровать можно безнаказанно. «Чтобы украсть в продуктовом магазине товары на 500 евро, нужно заполнить целую тележку, а такое случается нечасто. И неправильно допускать, что люди просто смогут избежать уголовной ответственности и отделаются только административным наказанием», — говорит Вартукаптейне.

По ее словам, проблема не в пенсионерах, которые крадут хлеб, а в молодежных группировках, которые набивают сумки товарами, не достигая общей стоимости в 500 евро.

Ранее сообщалось, что руководство Государственной полиции Латвии выразило мнение о возможной декриминализации краж небольшого размера, заменяя их другими видами наказания. Начальник Государственной полиции Арманд Рукс ранее указывал, что рост таких преступлений связан с уровнем благосостояния общества, и, по его мнению, необходимо искать решения и упростить процесс расследования. Учитывая государственные расходы на расследование и взыскание штрафов, в случаях, когда взыскание невозможно, нарушителю могут назначить общественные работы даже за административные правонарушения.

В прошлом году было зарегистрировано 11 024 кражи, мошенничества и присвоения небольшого размера — на 1684 случая больше, чем годом ранее. Уголовный закон предусматривает за такие преступления лишение свободы на срок до одного года, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Темы

ElviАрманд РуксLETA

Другие сейчас читают