В Риге официально открылся сезон уличных кафе - разрешения выдали не всем

Учитывая текущие погодные условия и ближайший прогноз, который соответствует весенней погоде, в этом году принято решение начать весенне-летний сезон чуть раньше, отмечает самоуправление. Согласно установленным в городе правилам, весенне-летний сезон длится с 1 апреля по 31 октября. Однако, если по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии погодные условия соответствуют метеорологической весне, сезон в конкретном календарном году может начаться раньше, но не ранее 1 марта.