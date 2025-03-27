В Риге официально открылся сезон уличных кафе - разрешения выдали не всем
В четверг в Риге официально начинается сезон летних кафе — в этом году на их деятельность было подано 251 заявление, но в итоге выдано только 138 разрешений, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Учитывая текущие погодные условия и ближайший прогноз, который соответствует весенней погоде, в этом году принято решение начать весенне-летний сезон чуть раньше, отмечает самоуправление. Согласно установленным в городе правилам, весенне-летний сезон длится с 1 апреля по 31 октября. Однако, если по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии погодные условия соответствуют метеорологической весне, сезон в конкретном календарном году может начаться раньше, но не ранее 1 марта.
В целях поддержки предприятий общественного питания и улучшения благоустройства общественных пространств, Рижская дума также в этом году утвердила программу софинансирования на создание новых парклетов. На эту программу из городского бюджета выделено 100 000 евро.
Предприятия общественного питания, желающие создать новые парклеты, могут подать заявку на софинансирование до 10 000 евро, но не более 50% от общей стоимости установки парклета.
Парклеты — это небольшие общественные зеленые зоны, которые обычно размещаются на парковочных местах вдоль улиц и называются зелеными оазисами улиц. Замена отдельных парковочных мест на расширения тротуаров является распространенным способом сбалансировать пространство улицы между пешеходами и автомобилями, отмечают в муниципалитете.