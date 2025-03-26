Президент: надо пересмотреть европейские конвенции и нормы в отношении миграции

Он отметил, что гибридные атаки на латвийскую границу происходят с разной интенсивностью. Премьер-министр проинформировала президента Латвии о направленных на укрепление юридической конституции шагах, которые обсуждаются на дискуссиях Европейского совета и в различных других политических форматах. "Начинает формироваться достаточно серьезный консенсус в странах Евросоюза (ЕС), что эти вопросы касаются не только физической охраны восточной границы блока, но и требуют изменений юридической конституции - ужесточения правил рассмотрения заявок на предоставлении убежища с целью сделать их гораздо более подходящими требованиям XXI века", - отметил Ринкевич.