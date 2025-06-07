Четыре знака зодиака, которые стареют быстрее других

Скорпионы взрослеют рано — потому что сами того хотят. Они стремятся выглядеть серьёзнее, внушать уважение, брать на себя больше ответственности. Это прирождённые контролёры, и они редко позволяют себе слабость или спонтанность. Скорпионы тревожатся, переживают, сдерживают чувства — а ведь именно сдерживание эмоций ускоряет износ нервной системы. Кроме того, Скорпионы часто рано вступают в брак и берут на себя груз семейных забот, что делает их ещё взрослее и… уставшими. Они словно сами запускают процесс старения, хотя по потенциалу могли бы быть вечно молодыми.