Четыре знака зодиака, которые стареют быстрее других
Почему одни остаются юными душой и телом до старости, а другие — будто взрослеют раньше положенного? Астрологи считают, что многое здесь зависит от знака зодиака. Некоторые несут в себе груз тревог, ответственности и внутренних ограничений — а все это, увы, сказывается на внешности и общем ощущении жизни. Вот четыре знака, которые, по мнению астрологов, стареют раньше других — и почему это происходит.
Телец
Телец — знак земной, упрямый и страстный. Он часто оказывается в плену собственных эмоций: злость, обида, тревога, внутреннее напряжение. Все эти состояния разрушают спокойствие и изнашивают организм. Телец срывается, переживает, сдерживает недовольство — и все это оставляет след не только в душе, но и на лице. Особенно склонны к такому мужчины-Тельцы, хотя и женщины не отстают. Астрологи советуют Тельцам учиться отпускать: не все в мире заслуживает такого сильного эмоционального отклика. Позитив и ирония — их тайное оружие против раннего старения.
Дева
Девы взрослеют душой с юных лет. Это рациональные, предусмотрительные и тревожные люди, которые пытаются на шаг опережать беду. Но за стремлением всё держать под контролем скрывается хронический внутренний стресс. Девы редко расслабляются по-настоящему, часто переоценивают угрозы, замыкаются в себе. Все это — идеальный рецепт для преждевременного старения. Оптимизм — не сильная сторона Девы, зато умение анализировать — блестящее. Именно аналитика поможет им осознать, как важно заботиться о себе не только физически, но и эмоционально.
Скорпион
Скорпионы взрослеют рано — потому что сами того хотят. Они стремятся выглядеть серьёзнее, внушать уважение, брать на себя больше ответственности. Это прирождённые контролёры, и они редко позволяют себе слабость или спонтанность. Скорпионы тревожатся, переживают, сдерживают чувства — а ведь именно сдерживание эмоций ускоряет износ нервной системы. Кроме того, Скорпионы часто рано вступают в брак и берут на себя груз семейных забот, что делает их ещё взрослее и… уставшими. Они словно сами запускают процесс старения, хотя по потенциалу могли бы быть вечно молодыми.
Стрелец
Стрельцы обожают движение, новизну, масштаб — но редко позволяют себе отдых. Их жизнь — это марафон без пауз: работа, цели, приключения. Многие воспринимают их как веселых тусовщиков, но внутри — это жуткие трудоголики, которые не умеют притормозить. Стрельцы выгорают рано и часто не замечают этого, списывая все на «период загруженности». Их жизненная энергия расходуется быстрее, чем пополняется — вот почему они могут казаться старше своего возраста. Задача Стрельца — научиться делать перерывы и ценить тишину так же, как ценят движение.