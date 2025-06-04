Три знака зодиака, которых до конца недели ждет непростой период

Для Дев неделя обещает быть напряженной и потребует максимальной сосредоточенности. Возможно, не все будет идти по плану: мелкие задержки и сбои могут выбить из колеи, особенно если слишком зацикливаться на деталях. Важно сохранять эмоциональную устойчивость и не пытаться контролировать все сразу. В общении с близкими проявите мягкость и уступчивость — это поможет избежать ненужных конфликтов. На работе держитесь выбранного курса и не распыляйтесь. Физические нагрузки лучше дозировать — организму сейчас требуется щадящий режим.