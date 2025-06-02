Жизнь по расчету: знаки зодиака, которые все всегда планируют

Хотя Рака часто считают эмоциональным и мечтательным, на деле он очень осторожен. Он не пускается в авантюры, если не уверен, что дом закрыт, плита выключена, а финансы под контролем. Рак планирует из чувства заботы — о себе, о близких, о будущем. Его жизнь — это заранее продуманный маршрут с точками комфорта и возможностью вернуться обратно, если что-то пойдет не так.