"Как только вышла на пенсию - начались проблемы!" - честное признание пожилой женщины
"Как только я вышла на пенсию, сразу начались проблемы", — так начинается рассказ пожилой женщины, опубликованный в Facebook. Пенсионерка остается анонимной, но ее рассказ откликнулся у многих.
«Мне 65 лет. И впервые в жизни мне кажется, что меня больше не существует: ни для моих детей, ни для внуков, ни для бывшего мужа, ни для мира», — пишет пожилая женщина.
Пустота становится все больше
«Физически я здесь. Иду по улице, захожу в аптеку, покупаю хлеб, подметаю тротуар под своим окном. Но внутри меня — пустота. С каждым днем она становится все больше и больше, особенно теперь, когда не нужно спешить на работу. Когда никто не звонит, чтобы спросить: “Мама, как у тебя дела?” Я живу одна. Уже давно. Мои дети — взрослые, у них свои семьи, они живут в других городах».
Внуки растут, но бабушка их едва знает. Она не видит, как они идут в школу, не вяжет им носки, не рассказывает сказки на ночь. Ее ни разу не пригласили в гости — ни разу. «Однажды я спросила свою дочь: “Почему ты не хочешь, чтобы я приехала? Я могла бы тебе помочь с детьми…” И она ответила спокойно, но холодно: “Мама, ты же знаешь… Ты не нравишься моему мужу. Ты всегда во все вмешиваешься, у тебя на все свое мнение, и то, как ты с нами общаешься, — ему это не нравится”».
Все — в голове
Когда вышла на пенсию, подумала: вот теперь у меня будет время для себя. Начну вязать, гулять подолгу, запишусь на уроки рисования — давно этого хотела. Но вместо радости пришло беспокойство. Сначала появились странные симптомы: сердцебиение, головокружение, внезапный страх умереть.
«Я ходила от одного врача к другому. Сдавали анализы, делали ЭКГ. Назначали лекарства — и вроде все приходило в норму».
Один врач, однако, сказал: «Госпожа, все у вас в голове. Вам нужно с кем-то поговорить, нужно общение. Вы одиноки». И это оказалось хуже любого диагноза. Потому что нет таких таблеток, которые лечат одиночество. «Иногда я иду в супермаркет просто для того, чтобы услышать голос кассира. Иногда сижу на скамейке в парке с книгой в руках и делаю вид, что читаю — в надежде, что кто-то ко мне подойдет. Но люди спешат. Все куда-то идут. А я… Я просто здесь. Одна. Дышу и вспоминаю…»
Отдала все детям
«Что же я сделала не так?» — спрашивает она. Почему семья распалась?
«Я растила детей одна. Их отец рано ушел. Я работала в две смены, готовила, гладила им школьную форму, ухаживала за ними, когда они болели. Я не развлекалась, не гуляла с подругами. Я отдала им все. И теперь…»
Была ли она слишком строгой? Слишком все контролировала? «Я ведь хотела только лучшего. Хотела, чтобы они выросли хорошими и ответственными людьми. Я держала их подальше от плохого влияния. И в итоге — осталась одна».
Некоторые советуют найти себе «какого-нибудь мужчину», но женщина никому не доверяет: «Столько лет одна. У меня больше нет на это сил…»
Опыт других людей
Этой историей на Facebook поделилась Сармите Пика, и под ней люди оставили много комментариев:
Инесе: «У всех одни и те же проблемы. У меня то же самое, только я уже адаптировалась. Надо смириться, что дети далеко, и строить свою жизнь. Не обязательно искать мужчину. Нужно заглянуть в себя и понять себя. Тогда станет легче. Тогда жизнь станет красивее».
Алита: «У меня один сын. Я не слышала от него ни слова уже три года. Я тоже одна. Внук иногда звонит — редко. Знаю, что я ему дорога, он меня жалеет. Но у парня учеба, активная жизнь, большие планы. И я за него рада. Есть родственники, подруга всей жизни, но не хочется никого нагружать своей болью. Поэтому все держу в себе и стараюсь жить, просто существовать. Работаю, сын подруги устроил меня на работу, помогает, когда надо. Вот так и идут мои дни — каждое утро я просыпаюсь с мыслями о сыне, но надо с этим справляться, иначе это не жизнь, а мучение. Лучше выкапывать все плохое, благодарить Бога за каждый новый день, делать то, что радует, ездить к морю, в лес, помогать самой себе, быть сильной».
Айна: «Грустно. И я тогда еще больше осознаю, как мне повезло. Я не работаю с прошлого лета, хотя была на пенсии уже два года. Помогала дочке — ей надо было выходить на работу, а внука в детский сад взяли только с сентября. Теперь с радостью забираю моего первоклассника из школы, провожу с ним пару часов, пока кто-то из родителей не придет. Да, я тоже живу одна, но никогда не чувствую себя одинокой. Есть друзья, большая родня. Дочь с семьей тоже помогает, когда нужно. Зять прекрасно отремонтировал мою квартиру. У нас такой бартер. Раз в месяц у нас с дочкой “день матери и дочери” — ходим на какое-нибудь культурное мероприятие, сидим в кафе, разговариваем. Я бесконечно благодарна за то, что у меня есть».
Илзе: «А у меня возник вопрос — в каком режиме человек жил, что у него нет ни одного друга, с кем можно пообщаться, нет круга единомышленников? Чем она занималась до своих 65 лет? Где коллеги, сослуживцы? Что это за женщина, если ни с кем не удалось выстроить дружеских отношений?»
Эрика: «Ответ виртуальной 65-летней женщине уже содержится в словах ее дочери: “У тебя на все свое мнение...” Скажу жестко — к сожалению, людей, у которых только их мнение считается правильным, а все остальные — нет, невозможно переделать. Поэтому одиночество в старости им гарантировано».
Валентина: «Пока я не одна — мы с мужем вдвоем. Дочь с семьей приезжает редко — работа, домашние дела. Выйдя на пенсию, я нашла для себя новые увлечения, чтобы заполнить пустоту (все те часы, что раньше уходили на работу). Пеку хлеб на закваске, в последнее время делаю колбасы. Чтобы все получилось, нужно много информации и рецептов. Каждый может найти что-то подходящее по своим возможностям и желаниям. И не нужно жаловаться, что некуда себя деть. То, что зять не терпит автора письма — ее же заслуга. У молодых своя голова. Если не просят совета — не стоит навязываться».
Янис: «Есть много возможностей помогать другим, например, заняться волонтерской работой! Это приносит удовлетворение. Главное — не переусердствовать и не вредить себе. Сначала нужно полюбить себя, тогда и другим будет что дать».
Даце: «Странно, что на закате жизни у вас все еще только дети, внуки и даже бывший муж упоминается. А где друзья? Соседи? Хор, садоводство, рукоделие, гимнастика для пожилых? Моя соседка, с тех пор как вышла на пенсию, вообще исчезла — записалась на все возможные бесплатные курсы, изучает кулинарию, флористику, у нее абонемент в SPA, даже есть секретный “Просекко-клуб”! По вечерам играет с подругами в настольные игры! Носится с палками!»
Инта: «В чем проблема? Не нужно навязывать детям свои наставления. Гуляйте на природе, ездите на экскурсии, ходите в театр — и найдутся единомышленники, с кем можно поболтать. Мне, например, нравится побыть одной».
Зайга: «Мне 70, и мужа нет уже 10 лет. Детей тоже нет. Но я не чувствую себя одинокой. Наоборот, занимаюсь головоломками, ухаживаю за клумбой, пропалываю, помогаю другим. Увлечение можно найти в любом возрасте, и тогда жизнь не покажется такой пустой. У меня появился хвостатый друг — ему уже три года. Вот и забота, и ответственность. Мы счастливы уже от того, что проснулись и солнышко в окно заглядывает. Где-то болит — но мы живы. Удачи всем бабушкам!»
Илона: «Пожалуй, я буду одной из немногих, кто скажет так — я кайфую от того, что могу посвятить время себе. Я еще не на пенсии, но дети выросли и стали достойными людьми. Мой доктор — это Мать Природа. Я позволяю себе любые эмоции — хочу плакать, плачу, хочу смеяться — смеюсь. И радуюсь, что вырастила хороших детей! Иногда одиночество и тишина — это глубоко исцеляюще».
Татьяна: «Вы выбрали роль жертвы. Вы отдали детям все, давая понять, что вам самой ничего не нужно…»
Что говорит опрос?
Согласно опросу, проведенному Латвийским объединением сообществ пенсионеров, из 590 респондентов:
- 62 % не ощущают одиночества,
- 24 % — частично,
- 1 % чувствует себя одинокими.
- более 10 % не захотели отвечать на этот вопрос.
Наиболее эффективным «лекарством» от одиночества респонденты считают участие в мероприятиях, организуемых общественными организациями, и активность в различных клубах и коллективах для пожилых.