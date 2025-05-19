"Как только вышла на пенсию - начались проблемы!" - честное признание пожилой женщины

Алита: «У меня один сын. Я не слышала от него ни слова уже три года. Я тоже одна. Внук иногда звонит — редко. Знаю, что я ему дорога, он меня жалеет. Но у парня учеба, активная жизнь, большие планы. И я за него рада. Есть родственники, подруга всей жизни, но не хочется никого нагружать своей болью. Поэтому все держу в себе и стараюсь жить, просто существовать. Работаю, сын подруги устроил меня на работу, помогает, когда надо. Вот так и идут мои дни — каждое утро я просыпаюсь с мыслями о сыне, но надо с этим справляться, иначе это не жизнь, а мучение. Лучше выкапывать все плохое, благодарить Бога за каждый новый день, делать то, что радует, ездить к морю, в лес, помогать самой себе, быть сильной».