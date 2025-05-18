Ты замуж за него не выходи! Мужчины каких знаков зодиака склонны к манипуляции и контролю

Козерог всегда знает, как «правильно». Он мыслит стратегически и хочет, чтобы все было под контролем — в том числе и партнёрша. За внешней заботой и прагматизмом может скрываться подавление инициативы: «Ты у меня такая хаотичная, я всё решу сам». Его контроль нередко проявляется через авторитет и холодную логику.