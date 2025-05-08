Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 8 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вас может буквально утопить в слезах человек, рожденный под водным знаком. Так что знакомых Раков, Рыб и Скорпионов лучше обходить стороной.
Телец
Сегодня вам нигде не стоит появляться без предупреждения, ибо вы можете оказаться перед закрытыми дверями. Нынче в вас проснется способность и желание усиленно мыслить.
Близнецы
Сегодня не стоит начинать ничего нового. Потенциально взрывчатая ситуация сохранится до завтрашнего дня. Нынче вы можете только доводить до полного совершенства то, что сделали ранее.
Рак
Сегодня желаемое так легко дастся в руки, что вы можете почувствовать даже легкое разочарование - полученное без борьбы становится менее ценным. Но менее необходимым-то оно от этого не становится...
Лев
Не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Если получится не очень хорошо, не расстраивайтесь. У них получилось бы не лучше.
Дева
Сегодня вам позволительно быть авангардным, всячески демонстрировать свое пренебрежение общественными устоями и нормами морали. Некоторые, правда, будут немало удивлены подобным демаршем, зато вы оттянетесь.
Весы
Хорошенько подумайте прежде, чем поддаваться общим настроениям. Возможно, сегодня вам лучше побыть в оппозиции к окружающим.
Скорпион
Позвольте своему воображению увести себя за границы реальности. Во-первых, это неплохой способ отдохнуть, а во-вторых, стоит ли реальность того, чтобы оставаться в ее границах?
Стрелец
Сегодня очень многое будет зависеть от того, с кем вы проведете этот день. Выбирайте сами.
Козерог
Финансы поют романсы. Действительно ли вы хотите потратить на развлечения ту сумму, которую собираетесь?
Водолей
Сегодня вы будете несколько агрессивны, хотя сами можете этого и не заметить. Зато вы заметите, как реагируют на ваши слова и действия окружающие.
Рыбы
Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит пришло время их пересмотреть. Так ли все они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются.