Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 7 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам не придется опасаться, что кто-то не выполнит своего обещания и тем самым подведет вас под монастырь. Можете безбоязненно взваливать поручения на друзей и близких - сделают как миленькие.
Телец
Сегодня вы нуждаетесь в любви и ласке. Разыщите любимого, если такового не имеется, заведите. Если не хотите связываться - вам поможет какое-нибудь домашнее животное. Крыса, например.
Близнецы
Сегодня всевозможные правила, иногда так отравляющие вам жизнь, могут послужить вам защитой. Не пренебрегайте ими.
Рак
Сегодня вам категорически противопоказаны спешка и азарт. И то и другое может довести вас до весьма плачевного состояния.
Лев
Сегодня вам, возможно придется столкнуться с проблемой выбора меж двумя диаметрально противоположными началами. Компромиссное решение типа "ни вашим, ни нашим", в данном случае может оказаться наилучшим решением.
Дева
Не спешите активно действовать, вы все равно не сможете ускорить события. Подождите, пока вам не дадут совершенно недвусмысленного знака, что путь открыт.
Весы
"Бойтесь данайцев, даже дары приносящих!" - сказавший эти слова был мудр, и они до сих пор не утратили своей актуальности. Имейте это в виду.
Скорпион
Проведите сегодняшний день на людях, не запирайтесь дома один на один с телевизором. Тем более, что там все равно ничего интересного нет.
Стрелец
Сегодня вы рискуете откусить больше, чем сможете прожевать. Постарайтесь умерить аппетит.
Козерог
Окружающие сегодня будут слишком много болтать и слишком мало работать. Вам придется трудиться за десятерых.
Водолей
Сегодня, проснувшись, вы почувствуете себя избранным. Последствия могут быть самыми разными, но скучным этот день точно не будет.
Рыбы
Вы слишком много сил отдаете работе, это положение надо бы изменить, но подобной возможностью вы в данный момент не располагаете? Оговорите свое право на личную жизнь. Сегодня, возможно, стоит даже топнуть ногой, иначе на вас так и будут кататься.