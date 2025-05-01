"Если черемуха зацветает до 6 мая - лето будет жарким": наблюдатель за природными знаками Вилис Букшс дал свой прогноз

Во второй половине мая, после 23 числа, погода останется переменчивой. Температура может подниматься до +25 градусов, но после 25 мая станет прохладнее, прогнозирует Букшс. Местами ожидаются сильные ливни с громом, однако позже в мае установится сухая и теплая погода. «Днем будет от +18 до +23 градусов», — добавляет он.