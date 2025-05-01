"Если черемуха зацветает до 6 мая - лето будет жарким": наблюдатель за природными знаками Вилис Букшс дал свой прогноз
Вилис Букшс, наблюдатель за природой и исследователь погодных примет, представляет свой прогноз погоды на май и будущее лето, основанный на древних поверьях и наблюдениях.
Согласно поверью: если 1 мая стоит хорошая погода — осень будет благоприятной. В мае примерно раз в семь лет повторяется «черемуховая стужа» — ночные заморозки, дневные дожди, град, а иногда и снег. В этом году «черемуховая стужа» уже наблюдалась в апреле.
По прогнозу Букшса, с начала мая до 8 числа погода будет переменчивой. «Солнце будет чередоваться с облаками, дневная температура колебаться от +8 до +15 градусов», — пишет Букшс. В этот период возможны кратковременные, но местами сильные ливни, а в ясные ночи — небольшие заморозки.
В середине мая, около полнолуния (9 мая), погода станет менее дождливой и более солнечной. «После 9 мая станет теплее, температура достигнет +14…+20 градусов», — отмечает Букшс. Он также прогнозирует появление кучевых облаков и гроз, которые принесут настоящую летнюю погоду — до +22…+27 градусов.
Во второй половине мая, после 23 числа, погода останется переменчивой. Температура может подниматься до +25 градусов, но после 25 мая станет прохладнее, прогнозирует Букшс. Местами ожидаются сильные ливни с громом, однако позже в мае установится сухая и теплая погода. «Днем будет от +18 до +23 градусов», — добавляет он.
Букшс предсказывает: если в начале мая будет много осадков, летом возможны частые грозы. «Майские туманы предвещают плодородное лето, а грозы — богатое», — говорит Букшс.
Букшс также ссылается на старинные поверья, указывающие на погодные тенденции. Одно из них гласит: «Если черемуха зацветает до 6 мая — лето будет жарким». Другое: «Если на рассвете 23 мая небо краснеет — лето будет дождливым и с грозами».