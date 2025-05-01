Приоритет - выживание: латвийцы урезают траты на питание, досуг и красоту
В каждой семье существуют расходы, которые считаются необходимыми, и такие, которые можно было бы отложить или сократить, если бы возникли финансовые трудности. Что по этому поводу думают латвийцы?
Согласно результатам опроса IPF Digital Latvia, каждый пятый респондент (20%) был бы готов отказаться от вредных привычек, включая курение и употребление алкоголя, если бы потребовалось сократить расходы. Еще 18% опрошенных признались, что реже выбирали бы питание вне дома, и столько же — что стали бы тщательнее оценивать повседневные покупки, уделяя больше внимания ценам на продукты питания, бытовую химию, товары личной гигиены и их альтернативам.
9% участников опроса указали, что с целью экономии выбрали бы сокращение расходов на культурные мероприятия, такие как посещение театров и музеев. 8% жителей отказались бы от развлечений и путешествий, а 7% опрошенных сократили бы расходы на покупки, например, одежды, техники или других товаров. Одинаковое количество респондентов (по 6%) указали, что могли бы отказаться от спортивных активностей и соответствующих абонементов или от услуг в сфере красоты. Результаты опроса показывают, что 8% участников не задумывались о своих приоритетах в расходах, среди них — 9% мужчин и 6% женщин.
Наиболее заметная разница между полами наблюдается в отношении к пересмотру повседневных покупок — этот вариант сокращения расходов указали 20% женщин и 16% мужчин. В то же время мужчины чаще, чем женщины, были готовы отказаться от путешествий и развлечений как от менее приоритетной статьи расходов: так указали 10% мужчин и 7% женщин.
«Финансовые привычки жителей — это зеркало того, как люди балансируют между текущими потребностями и будущими желаниями, стабильностью и комфортом. На приоритеты в сфере расходов влияет не только уровень дохода, но и социальная среда, образ жизни и повседневные привычки», — комментирует руководитель IPF Digital Latvia Томс Ванданc.
Анализируя данные опроса по возрастным группам, отказ от вредных привычек чаще выбирали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет — так ответили 28% респондентов. На питании вне дома чаще всего готовы экономить жители в возрасте от 30 до 39 лет — так указали 22% участников опроса. Пересмотр повседневных покупок чаще упоминали участники в возрасте 50–59 лет (24%) и 60–74 лет (23%). В противоположность этому, молодежь гораздо реже упоминала пересмотр повседневных расходов — такой вариант ответа выбрали только 11% опрошенных.
Анализируя данные по регионам, отказ от питания вне дома (21%) и развлечений (10%) чаще отмечали жители Курземе. От культурных мероприятий (11%) и расходов на услуги красоты (12%) чаще готовы были отказаться респонденты из Видземе, а расходы на повседневные покупки в целях экономии чаще сокращали бы жители Риги (9%). Особенно высокая готовность отказаться от вредных привычек наблюдается в Латгале, где такой вариант отметили 29% участников опроса, на втором месте — респонденты из Земгале (21%), на третьем — жители Риги (19%).
Опрос более чем 1000 жителей Латвии был проведен компанией Norstat по заказу IPF Digital в апреле 2025 года.