Приоритет - выживание: латвийцы урезают траты на питание, досуг и красоту

9% участников опроса указали, что с целью экономии выбрали бы сокращение расходов на культурные мероприятия, такие как посещение театров и музеев. 8% жителей отказались бы от развлечений и путешествий, а 7% опрошенных сократили бы расходы на покупки, например, одежды, техники или других товаров. Одинаковое количество респондентов (по 6%) указали, что могли бы отказаться от спортивных активностей и соответствующих абонементов или от услуг в сфере красоты. Результаты опроса показывают, что 8% участников не задумывались о своих приоритетах в расходах, среди них — 9% мужчин и 6% женщин.