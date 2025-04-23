Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Постарайтесь сегодня быть полезным ну если не для общества, то хотя бы для самого себя. В целом день будет удачным, но жутко скучным. Не ешьте тяжелой пищи.
Телец
Сегодня вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции. Не упустите его, следующий может представиться нескоро.
Близнецы
Сегодня вам придется прятать истинные чувства за старательно нарисованной улыбкой. Все, что думаете о том или ином человеке сможете сказать вслух несколько позже.
Рак
Поддайтесь велению обстоятельств, плывите по течению. Все сложится так, как и должно быть, и вашей помощи при этом не понадобится.
Лев
Сегодня вам придется иметь дело с кем-то очень непонятливым. И что самое неприятное, при этом наверняка придется старательно улыбаться и всячески демонстрировать восхищение умственными способностями собеседника.
Дева
Сегодня можете не рассчитывать на какую-либо свободу действий. Если вас ни на что не подрядили еще вчера, то нынче вас точно во что-нибудь запрягут.
Весы
Сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Можете, например, сериал посмотреть, посплетничать, просто чаю попить.
Скорпион
Вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Сегодня в этом не будет ни малейшей необходимости, так что слезайте. День вообще обещает быть мирным и на события небогатым.
Стрелец
Сегодня вам стоит пересмотреть и, возможно, переосмыслить то, что вы делали в последнее время. Может быть, вам захочется что-то изменить.
Козерог
Сегодня размер ваших амбиций ни за что не позволит вам поставить перед собой мелкую цель. Объект ваших мечтаний нынче будет как минимум труднодостижим, а скорее всего просто нереален.
Водолей
Будьте внимательны к тому, что вам будут говорить сегодня, но не ограничивайтесь лишь смыслом сказанных слов. Многое сегодня придется понимать по интонации и, возможно, мимике.
Рыбы
Сегодняшние события следует воспринимать серьезно, даже если они вызывают у вас приступы неудержимого хохота. Тем более, что последствия их вы очень скоро на себе ощутите.