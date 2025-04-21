Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы слишком легко можете забыть, что общаетесь с живыми людьми. Постарайтесь не довести до истерики всякого, кому придется с вами разговаривать, пусть это будет хотя бы каждый второй, лучше - каждый третий.
Телец
Ближайшие часы должны стать золотым обрамлением вашим выдающимся качествам. Только не переборщите с саморекламой, так можно все и испортить.
Близнецы
Сегодня для вас будет практически невыполнимо то, что потребует от вас дисциплинированности и послушания. Не пытайтесь перебороть свою импульсивность - только утомитесь. Ей тоже можно найти применение.
Рак
Не жалейте денег сегодня. Побалуйте себя небольшим, но приятным подарком, деликатесным ужином. С финансовой точки зрения намечаются перемены к лучшему.
Лев
Сегодня вам стоит применять силу своего обаяния в малых дозах. Передозировка грозит тем, на ком вы будете его испытывать, полной и необратимой потерей головы.
Дева
Сегодня вы просто обречены на успех в амурных делах. Не играйте в карты!
Весы
Сплетни - это же такая прелесть. Надо быть уж совсем бессовестным лицемером, чтобы заявлять, что вас, дескать, они вовсе не интересуют. Сегодня у вас есть шанс насплетничаться вволю, на несколько лет вперед.
Скорпион
Постарайтесь использовать на всю мощь ваше воображение. Это позволит вам найти ключ к большому профессиональному успеху. Ни в коем случае не останавливайтесь на половине дороги.
Стрелец
Сегодня вы будете разрываться меж желанием многое изменить и боязнью потерять то, что имеете. Ищите золотую середину.
Козерог
То, что происходит непосредственно с вами и вокруг вас находится пока в начальной стадии. Вы еще можете внести некоторые коррективы по собственному вкусу.
Водолей
Побалуйте себя сегодня. Постарайтесь усладить собственную особу насколько возможно более разнообразно и полно. Так, чтобы назавтра трудно было вспомнить о происшедшем.
Рыбы
Сегодняшний день должен быть исключительно хорош. Жаль, что он не будет длиннее, чем остальные.