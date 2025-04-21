Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 апреля
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Астрология

Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 апреля

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Сегодня вы слишком легко можете забыть, что общаетесь с живыми людьми. Постарайтесь не довести до истерики всякого, кому придется с вами разговаривать, пусть это будет хотя бы каждый второй, лучше - каждый третий.

Телец

Ближайшие часы должны стать золотым обрамлением вашим выдающимся качествам. Только не переборщите с саморекламой, так можно все и испортить.

Близнецы

Сегодня для вас будет практически невыполнимо то, что потребует от вас дисциплинированности и послушания. Не пытайтесь перебороть свою импульсивность - только утомитесь. Ей тоже можно найти применение.

Рак

Не жалейте денег сегодня. Побалуйте себя небольшим, но приятным подарком, деликатесным ужином. С финансовой точки зрения намечаются перемены к лучшему.

Лев

Сегодня вам стоит применять силу своего обаяния в малых дозах. Передозировка грозит тем, на ком вы будете его испытывать, полной и необратимой потерей головы.

Дева

Сегодня вы просто обречены на успех в амурных делах. Не играйте в карты!

Весы

Сплетни - это же такая прелесть. Надо быть уж совсем бессовестным лицемером, чтобы заявлять, что вас, дескать, они вовсе не интересуют. Сегодня у вас есть шанс насплетничаться вволю, на несколько лет вперед.

Скорпион

Постарайтесь использовать на всю мощь ваше воображение. Это позволит вам найти ключ к большому профессиональному успеху. Ни в коем случае не останавливайтесь на половине дороги.

Стрелец

Сегодня вы будете разрываться меж желанием многое изменить и боязнью потерять то, что имеете. Ищите золотую середину.

Козерог

То, что происходит непосредственно с вами и вокруг вас находится пока в начальной стадии. Вы еще можете внести некоторые коррективы по собственному вкусу.

Водолей

Побалуйте себя сегодня. Постарайтесь усладить собственную особу насколько возможно более разнообразно и полно. Так, чтобы назавтра трудно было вспомнить о происшедшем.

Рыбы

Сегодняшний день должен быть исключительно хорош. Жаль, что он не будет длиннее, чем остальные.

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