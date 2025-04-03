Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 3 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. При известной сообразительности, вы сможете с успехом этим воспользоваться.
Телец
Сегодня не время быть эгоцентристом. Вам понадобится помощь окружающих, и отказываться от нее по каким бы то ни было причинам неразумно. Кроме того, неплохо было бы не забыть поблагодарить помощников.
Близнецы
Чем раньше вы сегодня закончите активную деятельность, тем лучше. Особой продуктивностью она отличаться не будет, а вот утомиться вам удастся основательно.
Рак
Сегодня вы будете очень нужны своим близким, как семье, так и друзьям. Не то, чтобы вы были им не нужны в другие дни, просто нынче вам дадут это понять. Постарайтесь оправдать их ожидания.
Лев
Тишина и спокойствие - вот чего вам будет не хватать сегодня, и именно к этому будет всеми силами стремиться ваш организм. Не удивляйтесь если он (т. е. организм) заснет посреди дня.
Дева
Сегодня у вас может появиться навязчивая идея, которая не даст вам покоя, пока вы не воплотите ее в жизнь, либо не убедитесь в полной ее несостоятельности. Общаться с вами будет непросто.
Весы
Сегодня вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане, слава богу, хоть не бурном. Возможно, вы не слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность.
Скорпион
Интуиция поможет вам разобраться в том диком количестве информации, которое на вас свалится. Порадуйтесь скептицизму буде таковое состояние вам присуще.
Стрелец
Сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила.
Козерог
Вы собираетесь сказку сделать былью? Так действуйте, у вас получится. Только выберите хорошую сказку, нестрашную.
Водолей
Сегодня вы будете немного забывчивы. И рассеянны. Из дома лучше одному не выходить - еще заблудитесь.
Рыбы
Сегодня вы будете просто неотразимы. Любое ваше слово или движение будет привлекать восторженные взгляды. Беда только, что восхищение может сделать окружающих робкими, а это, согласитесь, скучновато.