Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 2 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вас, возможно, будет беспокоить некоторое событие, свершившееся уже довольно давно. Не стоит уделять переживаниям слишком много времени, достаточно извлечь соответствующий урок - и можно с чистой совестью обо всем забыть.
Телец
Сегодня вы можете без зазрения совести плыть по течению. Какое бы течение вам ни попалось (рекомендуется все-таки теплое, а то мало ли что), оно в любом случае принесет вас именно туда, куда вам нужно.
Близнецы
Сегодня у вас не будет ни склонности к компромиссам, ни времени на сожаления. День в связи с этими обстоятельствами не может не быть удачным.
Рак
Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. О, если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками! Но, увы. Придется речь готовить в письменном виде.
Лев
Сегодня удача будет сопутствовать вам, но только в тех случаях, когда вы приложите к этому вопросу некоторые усилия. Ждать же неоправданных подарков от судьбы не стоит.
Дева
Сегодня вы будете вполне способны преспокойно выложить все свои секреты первому встречному и посмеяться над ними в его компании. Может, это и нелишне, однако, если вы располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше не афишировать.
Весы
Сегодня вас будет удивлять практически все. Вы как ребенок готовы задавать вопросы типа "Почему крокодил зеленый?". Конечно, если вы их озвучите, вас не поймут, однако не упустите возможность узнать что-нибудь новое.
Скорпион
Сегодня вам следует быть осмотрительным. Велика опасность наделать глупых ошибок, отвечать за которые придется как за что-то серьезное.
Стрелец
Нынче вы будете очень коммуникабельны. Так что если вы собираетесь устраиваться на работу, где это качество немаловажно - спешите попасть на собеседование сегодня. Возьмут.
Козерог
Сегодня вам стоит вспомнить о существовании слова "нет". Пригодится.
Водолей
Ваши ожидания должны оправдаться, только не стоит уступать неблагоразумным требованиям. Взаимные обязательства - штука может и не самая веселая, зато позволит чувствовать себя увереннее.
Рыбы
Ваши многочисленные таланты пропадают впустую. Необходимо поискать применение хоть части из них. Сегодня как раз подходящий день для подобного занятия.