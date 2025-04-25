К 120-летию: выставка расскажет о первых годах работы Латвийского Национального художественного музея
С 19 июля по 9 ноября 2025 года в залах 4-го этажа Латвийского Национального художественного музея (пл. Яниса Розенталя 1, Рига) будет представлена выставка, посвященная ранней истории музея - "Новый храм искусства. Рижский городской художественный музей 1905-1919". Экспозиция приурочена к 120-летию со дня открытия главного здания музея и рассказывает о его деятельности в период руководства первого директора Вильгельма Неймана.
14 сентября 1905 года на окраине Эспланады был открыт Рижский городской художественный музей — ныне главное здание Латвийского Национального художественного музея, первое специально построенное для нужд музея искусства здание в Балтии. Уже на следующий день в газете Rigasche Rundschau анонимный автор выразил надежду, что "новое величественное здание станет настоящим центром художественной жизни не только внешне, но и внутренне", а художник Янис Розенталс в журнале Vērotājs назвал только что открывшийся музей и выставку балтийских художников, приуроченную к его открытию, "новым храмом искусства".
Автором здания стал архитектор и искусствовед Вильгельм Нейман (Wilhelm Neumann, 1849–1919), который также стал первым директором музея и занимал эту должность до начала 1919 года, когда руководство перешло к художнику Вильгельму Пурвитису, после чего начался следующий этап развития музея. Несмотря на то что изначально музей носил название городского, у его первого директора были амбиции работать в гораздо более широком масштабе. Это символически подчеркивалось и заказами художественных работ: так, для верхнего вестибюля здания были созданы шесть монументальных полотен с видами городов и сельской местности Видземе, Курземе и Эстонии (авторы — Вильгельм Пурвитис и Герхард фон Розен).
Рижский городской художественный музей был создан на базе городской галереи, где преобладали произведения различных западноевропейских школ живописи, а работ местных авторов было крайне мало. Поэтому Вильгельм Нейман при формировании коллекции уделял особое внимание работам художников балтийского происхождения XIX — начала XX века, а выставочная политика музея включала как персональные выставки художников предыдущих поколений и международных современников, так и мемориальные выставки недавно ушедших мастеров, масштабные исследовательские экспозиции, выставки, посвященные отдельным историческим событиям, а также подборки графики зарубежных партнеров.
Выставка "Новый храм искусства" приглашает ближе познакомиться с уникальным зданием, построенным специально для Рижского городского художественного музея, его первым директором и сотрудниками, а также с прошедшими в стенах музея выставками и собранием работ художников Латвии и Эстонии, которые тогда были представлены в постоянной экспозиции, а сегодня хранятся в шести разных коллекциях Латвийского Национального художественного музея. На выставке также представлены эскизы Вильгельма Неймана к зданию музея и его интерьерам, исторические фотографии и различные другие материалы из Научного документационного центра и библиотеки музея.