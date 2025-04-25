К 120-летию: выставка расскажет о первых годах работы Латвийского Национального художественного музея

Автором здания стал архитектор и искусствовед Вильгельм Нейман (Wilhelm Neumann, 1849–1919), который также стал первым директором музея и занимал эту должность до начала 1919 года, когда руководство перешло к художнику Вильгельму Пурвитису, после чего начался следующий этап развития музея. Несмотря на то что изначально музей носил название городского, у его первого директора были амбиции работать в гораздо более широком масштабе. Это символически подчеркивалось и заказами художественных работ: так, для верхнего вестибюля здания были созданы шесть монументальных полотен с видами городов и сельской местности Видземе, Курземе и Эстонии (авторы — Вильгельм Пурвитис и Герхард фон Розен).