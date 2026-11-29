Когда-то играла голливудских звезд в детстве, а теперь сама стала звездой: как изменилась Маккенна Грейс
Когда-то она играла героинь Марго Робби, Бри Ларсон и других голливудских звезд в детстве. Теперь 20-летняя Маккенна Грейс сама стала знаменитостью и удивляет поклонников эффектными нарядами на премьерах "Голодных игр".
Еще несколько лет назад казалось, что практически у каждой знаменитой голливудской блондинки есть кое-что общее: в детстве ее героиню на экране сыграла Маккенна Грейс. Сегодня бывшей юной кинозвезде уже 20 лет, за ее плечами более 70 ролей, а во время рекламного тура нового фильма "Голодные игры" актриса привлекла внимание еще и впечатляющим преображением своего стиля.
Уроженка Техаса Грейс начала актерскую карьеру уже в пятилетнем возрасте, снимаясь в рекламных роликах, а в шесть лет получила свою первую телевизионную роль в сериале "Крэш и Бернштейн" ("Crash & Bernstein").
Более широкую известность юная актриса получила в 2017 году, когда вместе с Крисом Эвансом снялась в трогательном фильме "Одаренная", сыграв девочку с исключительными математическими способностями. В последующие годы Грейс стала одной из самых востребованных молодых актрис Голливуда. При этом ей особенно часто доверяли играть героинь в детстве, которых во взрослом возрасте воплощали на экране знаменитые актрисы.
В фильме "Тоня против всех" она сыграла героиню Марго Робби в детстве, в киновселенной Marvel - юную версию персонажа Бри Ларсон, а в популярном сериале "Дневники вампира" - Кэролайн Форбс, которую во взрослом возрасте играла актриса Кэндис Кинг.
Сама Грейс ранее признавалась, что считает большой честью возможность работать с таким количеством выдающихся актрис. Многие из них стали для молодой артистки источником вдохновения и дали ей ценные советы о работе в киноиндустрии.
Теперь сама Грейс превратилась в одну из звезд нового поколения Голливуда. Актриса снялась в новой части франшизы "Голодные игры" - фильме "Голодные игры: Рассвет жатвы", который после премьеры возглавил британский и ирландский прокат.
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В последние недели, рекламируя новую картину, актриса неоднократно привлекала внимание модных обозревателей продуманными и выразительными нарядами.
Особенно эффектным стало появление Грейс 16 ноября на мировой премьере фильма в Нью-Йорке. Отдавая дань уважения Китнисс Эвердин, героине Дженнифер Лоуренс, и символике оригинальных "Голодных игр", актриса выбрала шелковое платье без бретелек от бренда Pamella Roland. Наряд дополняли объемные крылья, закрепленные на руках, которые напоминали о символе франшизы - сойке-пересмешнице.
В конце октября на специальном показе фильма в Лондоне Грейс также блистала на красной дорожке. На ней было роскошное платье с объемными цветочными украшениями и длинным шлейфом.
Помимо успехов в кино, Грейс активно развивает и певческую карьеру. 24 ноября она приняла участие в репетиции традиционного парада Macy's в честь Дня благодарения в Нью-Йорке, что стало еще одной важной вехой в музыкальной карьере молодой артистки.