Еще несколько лет назад казалось, что практически у каждой знаменитой голливудской блондинки есть кое-что общее: в детстве ее героиню на экране сыграла Маккенна Грейс. Сегодня бывшей юной кинозвезде уже 20 лет, за ее плечами более 70 ролей, а во время рекламного тура нового фильма "Голодные игры" актриса привлекла внимание еще и впечатляющим преображением своего стиля.