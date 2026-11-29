"Babe, I'm back again": группа Take That снова возглавила британский альбомный чарт
Британская группа Take That установила впечатляющее достижение: ее новый альбом "Dreamers" стал десятым релизом коллектива, возглавившим национальный чарт. По этому показателю музыканты сравнялись с Queen и Coldplay.
Новый альбом британской группы Take That под названием "Dreamers" занял первое место в британском чарте самых продаваемых альбомов. Таким образом, коллектив в десятый раз оказался на вершине рейтинга, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты за прошедшую неделю.
Впервые группа возглавила чарт 33 года назад - в 1993 году с альбомом "Everything Changes".
Теперь, имея в активе десять альбомов, занимавших первое место, Take That сравнялась по этому показателю с группами Queen и Coldplay. Среди британских коллективов больше альбомов, достигавших вершины чарта, только у The Beatles и The Rolling Stones.
Кроме того, Take That присоединилась к Blur, Oasis, Stereophonics и Steps - группам, которым удавалось занимать первое место в официальном альбомном чарте в четырех разных десятилетиях.
В остальных позициях альбомного рейтинга второе место сохранила Оливия Родриго с пластинкой "You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love", а третье заняла Оливия Дин с альбомом "The Art Of Loving". На четвертой строчке расположился сборник Майкла Джексона "The Essential", а пятую занял Ноа Кан с альбомом "The Great Divide". В чарте синглов уже шестую неделю подряд лидирует валлийский певец Джейми Миллер с песней "Babydoll". В последний раз сопоставимого успеха валлийскому исполнителю удавалось добиться 56 лет назад: тогда песня Дэйва Эдмундса "I Hear You Knocking" удерживалась на вершине чарта шесть недель.
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