В остальных позициях альбомного рейтинга второе место сохранила Оливия Родриго с пластинкой "You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love", а третье заняла Оливия Дин с альбомом "The Art Of Loving". На четвертой строчке расположился сборник Майкла Джексона "The Essential", а пятую занял Ноа Кан с альбомом "The Great Divide". В чарте синглов уже шестую неделю подряд лидирует валлийский певец Джейми Миллер с песней "Babydoll". В последний раз сопоставимого успеха валлийскому исполнителю удавалось добиться 56 лет назад: тогда песня Дэйва Эдмундса "I Hear You Knocking" удерживалась на вершине чарта шесть недель.