"Либо достойно стареешь, либо умираешь": 62-летняя Моника Беллуччи высказалась о возрасте
Итальянская актриса Моника Беллуччи стала одной из самых эффектных гостей 23-го Международного кинофестиваля в Марракеше. Для выхода на красную дорожку звезда выбрала сверкающее черное платье и бриллиантовые украшения, а на следующий день откровенно рассказала о возрасте и карьере в кино.
Вечером 26 ноября Моника Беллуччи появилась на красной дорожке кинофестиваля в Марокко. Актриса приехала представить фильм Ketticè итальянского режиссера Джованни Торторичи, за роль в котором в августе этого года она получила награду за лучшую актерскую работу на кинофестивале в Локарно.
Как пишет Vogue Italia, для торжественного мероприятия Беллуччи выбрала длинное платье Fendi, полностью покрытое мелкими черными пайетками. Асимметричный вырез открывал правое плечо актрисы, а свободные рукава и ниспадающая юбка придавали образу элегантность.
Наряд звезда дополнила сверкающей сумочкой Fendi Baguette, черными босоножками на платформе и длинными серьгами Cartier из белого золота с бриллиантами, жемчугом и черным ониксом.
Как отмечает HELLO!, актриса, которой 30 сентября исполнилось 62 года, выглядела особенно эффектно. Свои длинные каштановые волосы Беллуччи оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глазах.
Сама Беллуччи не стремится скрывать свой возраст и признается, что с годами стала иначе смотреть не только на внешность, но и на жизнь. В интервью испанскому Harper's Bazaar, опубликованном в сентябре, актриса рассказала о своем отношении к старению.
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"Другой альтернативы нет: либо ты стареешь и принимаешь этот процесс с достоинством, либо умираешь. Уж лучше стареть", - заявила Беллуччи.
По словам актрисы, сегодня ощущение собственной красоты для нее связано прежде всего с внутренним миром, любимым делом, возможностью наблюдать за взрослением детей и проводить время с близкими. С годами она научилась ценить даже такие простые вещи, как хорошее самочувствие и аромат утреннего кофе.