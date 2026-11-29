"Я выбрал Ригу": актер Родион Кузьмин о несостоявшейся карьере в Москве и мечте работать в Театре Чехова. ВИДЕО
Накануне премьеры спектакля "Жизнь есть сон" Otkrito встретился с актером Театра Чехова Родионом Кузьминым. В откровенном разговоре он рассказал о своем пути на сцену, любви к музыке и увлечениях, о которых зрители могут даже не догадываться.
Родион Кузьмин родом из Вентспилса. В 2010 году он окончил Ярославский государственный театральный институт, а в 2015 году поступил туда же на режиссерское отделение. В труппу Театра Чехова артист был принят в 2018 году, а с марта 2025 года работает в качестве приглашенного актера. Зрители знают его по спектаклям "Гамлет", "Робин Гуд", "Метод Гренхольма", "Визит старой дамы" и другим постановкам. Помимо актерской деятельности, Родион занимается режиссурой, музыкой и аранжировками. Один из его авторских проектов - музыкальный квартирник "Все не так...", посвященный творчеству Владимира Высоцкого.
Отказался от Москвы и выбрал Ригу
Несмотря на то, что сегодня жизнь Родиона неразрывно связана с театром, в детстве он вовсе не мечтал стать актером. Всерьез увлекаться театральным искусством он начал примерно в девятом классе, когда посещал вентспилсскую драматическую студию "Мы". В 12-м классе вместе с Ильей Бочарниковым из Резекне он получил золотой диплом и приглашение поступать в Москву. Родион прошел во ВГИК, однако предпочел остаться в Латвии.
"Москва - не мой город, я из Вентспилса сам", - признается актер.
В семье Родиона сложилась династия инженеров морского флота, поэтому он рассматривал и возможность получить образование в Украине. По отцовской линии Кузьмин украинец и владеет украинским языком. Однако в Риге у него было много друзей, с которыми его связывали музыка и творчество: "В общем, я выбрал Ригу и не жалею. Люблю Латвию".
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Отец Родиона первоначально был против актерской карьеры сына, однако мама поддержала его решение попробовать свои силы в театре. С ранних лет будущего артиста окружало искусство: он рисовал, танцевал, писал музыку и тексты.
Любопытно, что впервые Родион вышел на сцену еще в три года. В детской постановке "Золушка" ему досталась роль короля, хотя сам он очень хотел стать принцем. Причина была вполне романтической: Золушку играла его первая детская любовь Таня Криворук. Именно тогда мама научила Родиона запоминать большие объемы текста. Однако осознание того, что он действительно занимается своим делом, пришло гораздо позже - примерно в 25 лет, во время работы над спектаклем "Вкус черешни" в Обществе свободных актеров.
"Я парень с района"
До прихода в Театр Чехова Родион около 8-9 лет служил в Обществе свободных актеров, а также пять лет - в кукольном театре. Важной частью его молодости была музыка. Он одновременно играл в группе, исполнявшей тяжелую музыку, и в рэп-коллективе. Именно тогда он впервые по-настоящему почувствовал, что значит быть частью команды.
"Мы были заодно. Этого очень не хватает в театральной среде лично мне", - признается Кузьмин.
По словам актера, он не всегда вписывается в привычные для театральной среды модели поведения: "Я парень с района. У нас немножко по-другому было, но, подчеркиваю, немножко".
История его знакомства с Театром Чехова началась задолго до официального вступления в труппу. Родион вспоминает, как во время реконструкции здания вместе с другими молодыми артистами забирал из строительного контейнера у черного входа выброшенные костюмы и аппаратуру. Тогда их театральная студия существовала практически на собственные средства, и пригодиться могло многое. А еще в шестнадцать-семнадцать лет он вместе с Эдвином Климановым сидел на скамейках возле театра, распивал алкогольные напитки и рассуждал о том, что когда-нибудь они будут здесь работать. Позже, уже будучи студентом второго курса, Родион поймал себя на мысли, что, кроме театра, его практически ничего не интересует. В 2018 году его желание работать в Театре Чехова осуществилось.
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"Славу ни на что не потратишь"
Среди особенно дорогих ему актерских работ Родион выделяет роль майора в спектакле "Это случилось в Виши", над которым он работал вместе с режиссером Сергеем Голомазовым. Готовясь к роли, актер настолько погрузился в материал, что даже изучал методические пособия по воспитанию офицеров вермахта.
Особое место занимает и спектакль "Канкун", работу в котором Родион называет терапевтической. Эта постановка позволяет ему исследовать собственные эмоции и открывать в себе то, что в обычной жизни может оставаться скрытым. Дорог ему и "Метод Гренхольма". Ввод в спектакль оказался экстренным и проходил в непростых обстоятельствах, однако сегодня актер играет его с большим удовольствием. При этом Кузьмина гораздо больше интересует возможность разобраться в собственном внутреннем мире, чем популярность и общественное признание.
"Славу ни на что не потратишь", - говорит он.
Однако не со всеми своими персонажами Родион находит общий язык. Одной из самых сложных работ он считает спектакль "Визит старой дамы". "Я там много с чем не согласен. Я не согласен с автором, с режиссером, с тем, что происходит вокруг. Но это может быть и решением спектакля".
Падения на сцене и закулисные шутки
За годы работы в театре накопилось немало забавных историй, хотя далеко не всеми из них Родион готов делиться публично, но пару случаев рассказал. Однажды буквально за несколько секунд до выхода на сцену в спектакле "Граф Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес" его партнерша неожиданно спросила, как его зовут. "Родя", - ответил он, на что услышал: "Да нет, в спектакле!" После этого актерам оставалось только выйти к зрителям и пытаться не смеяться.
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Другой запоминающийся случай произошел во время спектакля "Три мушкетера". Родиону нужно было быстро переодеться в длинное платье и появиться на сцене. Однако в нужный момент рядом не оказалось костюмеров. Актер самостоятельно справился с нарядом, но, выбегая из-за кулис, поскользнулся, дважды упал и ударился рукой. Когда он наконец добрался до своей партнерши, актрисы Элины Барткевич, та уже с трудом сдерживала смех. А однажды во время "Робин Гуда" один из коллег вместо слова "сэр" случайно произнес "сыр". Тогда, по словам Родиона, смеялся весь зрительный зал.
О новой премьере и человеческой природе
Уже 4 декабря в Театре Чехова состоится премьера спектакля "Жизнь есть сон" по пьесе испанского драматурга Педро Кальдерона, в котором Родион Кузьмин исполнит роль Клотальдо. Для актера эта история прежде всего связана с вопросами чести, справедливости, судьбы и человеческой природы. Несмотря на то, что пьеса была написана несколько столетий назад, поднятые в ней вопросы, по мнению Кузьмина, сегодня звучат особенно актуально.
Размышляя о том, способен ли человек самостоятельно управлять своей судьбой, Родион не дает однозначного ответа. По его мнению, строить планы необходимо, даже если жизнь впоследствии распоряжается иначе. При этом он убежден, что человек способен меняться, только если сам этого хочет.
Сам Родион с нетерпением ждет премьеры. Он отмечает необычные костюмы, внушительные декорации и большую работу, которую проделала вся команда спектакля. По словам актера, постановка постепенно обретает внутреннюю правду, появляются новые находки, и теперь ему хочется проверить все это уже на зрителе.
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"Музыка - доказательство Бога"
Не менее важное место в жизни Родиона занимает музыка. Он играет на гитаре и клавишных, причем именно клавишные называет своей любовью всей жизни. "Музыка - доказательство Бога", - говорит актер. В детстве Кузьмин окончил четыре класса музыкальной школы, однако затем забросил занятия. Спустя пару лет, когда у него появился компьютер с программой для создания музыки, он вновь заинтересовался этим искусством и даже упрекнул маму в том, что она не заставила его продолжить обучение. По словам Родиона, мама в ответ вполне справедливо бросила в него тапком. Эту историю они с улыбкой вспоминают до сих пор.
Музыкальные предпочтения актера весьма разнообразны. Среди любимых исполнителей - джазовый пианист Кит Джарретт, американская группа Deftones, которую он слушает с подросткового возраста, и композитор Филип Гласс. Отдельное место в его творчестве занимает Владимир Высоцкий. Однако, несмотря на собственный музыкальный проект, посвященный знаменитому барду, Кузьмин воспринимает его прежде всего как поэта. Из музыкальных работ Высоцкого он особенно выделяет "Французский альбом", в котором можно услышать элементы фанка, джаза и симфоджаза.
Холодная вода, путешествия и жизнь наедине с собой
За пределами сцены у Родиона немало увлечений. Он любит готовить, занимается спортом и старается плавать круглый год. Даже в холодное время года актер отправляется окунаться в воду в Вецаки и Межапарк. Недавно Кузьмин приобрел автомобиль и теперь с удовольствием исследует Латвию.
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На вопрос о том, что способно по-настоящему его рассмешить, Родион отвечает, что ценит людей, умеющих шутить над собой. А вот высокомерие и непрошеные советы способны моментально вывести его из себя. При этом актер признает, что и сам бывает вспыльчивым и старается работать над своим характером. Если раньше Кузьмин считал себя абсолютным экстравертом, то в последние годы ему все больше нравится проводить время наедине с собой.
Такие перемены не усложнили его актерскую работу. Напротив, по словам Родиона, играть стало легче. Возможность исследовать собственные переживания помогает ему быть более открытым на сцене. Восстановить силы после эмоционально насыщенных спектаклей ему помогают сон, спорт, еда и общение с близкими.
"Ну и такая тихая, спокойная, ласковая любовь. Она может быть, когда ты один, когда ты с кем-то, это очень заряжает".
Мечтает научиться летать и управлять судном
У Родиона остается немало интересов, которые он хотел бы реализовать в будущем. Он мечтает освоить навыки выживания на природе, получить права на управление судном и попробовать полеты на параплане. Кроме того, актер сейчас изучает возможности участия в программе наставничества для детей.
А одним из главных навыков, над которыми ему еще предстоит поработать, Родион с юмором называет аккуратность. Особенно это касается приготовления еды:
"Когда я готовлю, ну, лучше надеть какой-нибудь скафандр, костюм полиэтиленовый и отойти подальше".
О своих самых сокровенных мечтах артист предпочитает не рассказывать. Однако одна из них уже осуществилась - он работает в театре, о котором когда-то мечтал. В завершение интервью Otkrito попросил Родиона дать совет самому себе в тот момент, когда он только начинал актерский путь. Сначала артист шутливо ответил: "Бросай". Однако затем добавил: "Не пей, учись. Будь смелей, люби".