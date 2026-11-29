История его знакомства с Театром Чехова началась задолго до официального вступления в труппу. Родион вспоминает, как во время реконструкции здания вместе с другими молодыми артистами забирал из строительного контейнера у черного входа выброшенные костюмы и аппаратуру. Тогда их театральная студия существовала практически на собственные средства, и пригодиться могло многое. А еще в шестнадцать-семнадцать лет он вместе с Эдвином Климановым сидел на скамейках возле театра, распивал алкогольные напитки и рассуждал о том, что когда-нибудь они будут здесь работать. Позже, уже будучи студентом второго курса, Родион поймал себя на мысли, что, кроме театра, его практически ничего не интересует. В 2018 году его желание работать в Театре Чехова осуществилось.