Для актрисы этот брак стал пятым и самым продолжительным. В одном из интервью Коллинз назвала его самым счастливым в своей жизни. В феврале этого года, отмечая 24-ю годовщину свадьбы, звезда публично поблагодарила мужа за то, что он сделал ее жизнь прекрасной.