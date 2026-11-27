93-летняя Джоан Коллинз вышла в свет с мужем, который младше нее на 32 года
Звезда сериала "Династия", британская актриса Джоан Коллинз в свои 93 года продолжает посещать светские мероприятия и выбирать эффектные наряды. На очередной вечеринке в Лондоне она появилась вместе с 61-летним супругом Перси Гибсоном, причем место проведения торжества оказалось для пары особенно символичным.
25 ноября супруги посетили презентацию рождественской елки в знаменитом лондонском отеле Claridge's. Для выхода в свет актриса выбрала черное коктейльное платье с открытыми плечами, ярко-красное боа из перьев, туфли на каблуках и сверкающие украшения. Образ дополнили объемная укладка и выразительный макияж.
Как пишет журнал HELLO!, особое внимание привлекло массивное колье золотистого цвета с тремя декоративными цветами. Супруг актрисы предпочел классический костюм. Пара с удовольствием позировала фотографам.
Именно в отеле Claridge's 17 февраля 2002 года Джоан Коллинз и Перси Гибсон сыграли свадьбу. Среди гостей торжества были актер Роджер Мур, известный по роли Джеймса Бонда, и знаменитая британская певица Ширли Бэсси. Сама Коллинз признавалась, что этот отель стал для нее практически вторым домом.
Актриса познакомилась с театральным продюсером в 2000 году в Сан-Франциско во время работы над спектаклем Love Letters. На момент свадьбы Коллинз было 68 лет, а Гибсону - 36. Несмотря на значительную разницу в возрасте, супруги вместе уже почти четверть века.
Для актрисы этот брак стал пятым и самым продолжительным. В одном из интервью Коллинз назвала его самым счастливым в своей жизни. В феврале этого года, отмечая 24-ю годовщину свадьбы, звезда публично поблагодарила мужа за то, что он сделал ее жизнь прекрасной.
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В июне актриса, отметившая 93-летие 23 мая, призналась, что у нее нет особого секрета долголетия. Она просто любит жизнь, старается высыпаться, пить достаточно воды и заботиться о себе.