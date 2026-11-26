История Château Miraval началась задолго до развода знаменитой пары. В 2008 году Джоли и Питт приобрели винодельческое поместье на юге Франции, в Провансе. Живописная усадьба стала для них не только бизнесом, но и семейным убежищем, где они проводили время вместе с детьми. Именно здесь в августе 2014 года актеры сыграли свадьбу. Однако уже в сентябре 2016 года Джоли подала на развод, и вскоре совместная собственность превратилась в предмет ожесточенного противостояния.