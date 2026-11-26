Анджелина Джоли и Брэд Питт неожиданно положили конец многолетней судебной войне
Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт спустя десять лет после расставания сумели договориться по одному из самых болезненных вопросов своего развода. Бывшие супруги урегулировали многолетний судебный спор вокруг французской винодельни Château Miraval, где в 2014 году сыграли свадьбу. В редком совместном заявлении они объяснили, почему решили прекратить противостояние.
"В интересах нашей семьи"
В среду, 25 ноября, представители 51-летней Анджелины Джоли и 62-летнего Брэда Питта подтвердили, что актеры достигли внесудебного соглашения по делу о французской винодельне Château Miraval.
"Мы урегулировали спор во внесудебном порядке в интересах нашей семьи и не будем давать дальнейших комментариев", - говорится в совместном заявлении бывших супругов.
Представители актеров также подчеркнули, что любые комментарии в СМИ, приписываемые неназванным источникам, не исходят ни от Джоли и Питта, ни от людей из их ближайшего окружения.
Финансовые и юридические условия достигнутого соглашения не разглашаются. Пока неизвестно, какие именно договоренности заключили актеры и как они повлияют на дальнейшее владение винодельней.
Почему Джоли и Питт судились из-за винодельни?
История Château Miraval началась задолго до развода знаменитой пары. В 2008 году Джоли и Питт приобрели винодельческое поместье на юге Франции, в Провансе. Живописная усадьба стала для них не только бизнесом, но и семейным убежищем, где они проводили время вместе с детьми. Именно здесь в августе 2014 года актеры сыграли свадьбу. Однако уже в сентябре 2016 года Джоли подала на развод, и вскоре совместная собственность превратилась в предмет ожесточенного противостояния.
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В 2021 году актриса продала свою долю в Château Miraval компании Tenute del Mondo, входящей в винодельческое подразделение Stoli Group. Питт утверждал, что бывшие супруги договорились не продавать свои доли без взаимного согласия. По его мнению, Джоли нарушила эту договоренность, передав свою часть бизнеса третьей стороне.
В феврале 2022 года актер обратился в суд, оспаривая законность сделки. Он также утверждал, что действия бывшей жены нанесли ущерб винодельческому бизнесу. Джоли, в свою очередь, оспаривала утверждение о необходимости получать согласие Питта на продажу своей доли. Ее представители заявляли, что переговоры о продаже акций самому Питту сорвались из-за разногласий вокруг соглашения о неразглашении информации.
Судебный спор привел к новым обвинениям
Постепенно конфликт вокруг винодельни вышел далеко за рамки обычного имущественного спора. В судебных документах Джоли обвинила бывшего мужа в физическом и словесном насилии в отношении нее и некоторых из их детей во время перелета на частном самолете в сентябре 2016 года. Именно после этого инцидента актриса подала на развод.
По утверждению представителей Джоли, во время переговоров о выкупе ее доли Питт требовал подписать соглашение о неразглашении, которое ограничило бы возможность актрисы публично обсуждать предполагаемое насилие. Сам Питт отрицал обвинения. Инцидент на борту самолета расследовали американские правоохранительные органы, однако уголовные обвинения актеру предъявлены не были.
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Развод завершился еще в 2024 году
Джоли и Питт познакомились во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит", вышедшего в 2005 году. Их отношения стали одной из самых обсуждаемых любовных историй Голливуда. Пара воспитывала шестерых детей - Мэддокса, Пакса, Захару, Шайло и близнецов Нокса и Вивьен. После расставания в 2016 году актеры на протяжении многих лет пытались урегулировать вопросы, связанные с разводом, детьми и совместным имуществом.
В апреле 2019 года суд официально признал Джоли и Питта свободными от брачных обязательств, однако юридические разбирательства продолжались. Лишь в декабре 2024 года бывшие супруги достигли окончательного соглашения о разводе, завершив восьмилетний бракоразводный процесс. Тем не менее судебная тяжба вокруг Château Miraval оставалась нерешенной.
Поставлена ли окончательная точка?
Достигнутое соглашение завершает судебный спор непосредственно между Джоли и Питтом, однако не означает прекращения всех процессов, связанных с винодельней. Как сообщает HELLO!, разбирательство Питта с бизнесменом Юрием Шефлером и его компаниями продолжается. Этот процесс касается сделки по продаже доли Джоли в Château Miraval.