Duran Duran потеряла одного из основателей: Энди Тейлор умер после борьбы с онкологией
В возрасте 65 лет умер Энди Тейлор - гитарист первоначального состава Duran Duran, чья музыка помогла группе покорить весь мир. Музыкант долго и мужественно боролся с раком простаты.
Тейлор входил в состав Duran Duran с момента основания коллектива в 1980 году до 1986 года, а затем вернулся в группу в 2001 году и оставался в ней до 2006-го, когда классический состав вновь объединился. В качестве сессионного музыканта он также участвовал в работе над последним на тот момент альбомом группы "Danse Macabre", выпущенным в 2023 году.
Музыкант умер в понедельник у себя дома, в окружении семьи. Как говорится в заявлении, он ушел из жизни после "долгой и мужественной" борьбы с раком предстательной железы.
"Для мира Энди был выдающимся гитаристом, но для нас он был замечательным мужем, любящим отцом и самым гордым дедушкой", - передала слова семьи жена музыканта Трейси.
Бывшие коллеги Тейлора почтили память музыканта и отметили его вклад в творчество группы, в репертуаре которой такие известные композиции, как "Hungry Like The Wolf", "The Wild Boys", "Save A Prayer", "Rio" и "The Reflex". "Энди был с нами с самого начала нашей истории", - говорится в заявлении Duran Duran.
"Когда он приехал в Бирмингем с северо-востока страны с гитарой и непоколебимой верой в то, чего мы можем добиться, он привнес в нашу музыку неугасимую энергию и уверенность", - отметили музыканты. По их словам, игра Тейлора стала движущей силой песен, которые принесли группе мировую известность. Его сдержанное чувство юмора и удивительно лишенный сентиментальности, практичный взгляд на жизнь помогали коллективу сохранять связь с реальностью и поддерживали его особый характер на протяжении всех необычных лет, которые последовали за успехом.
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Тейлор также был участником группы The Power Station и выпустил четыре сольных альбома. Последний из них вышел в 2024 году. Как гитарист, автор песен и музыкальный продюсер он сотрудничал с Родом Стюартом, Марком Шоу и Белиндой Карлайл. В 2008 году музыкант выпустил мемуары "Wild Boy: My Life In Duran Duran".
В 2022 году Энди Тейлор вместе с другими участниками Duran Duran был включен в Зал славы рок-н-ролла.