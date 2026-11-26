"Когда он приехал в Бирмингем с северо-востока страны с гитарой и непоколебимой верой в то, чего мы можем добиться, он привнес в нашу музыку неугасимую энергию и уверенность", - отметили музыканты. По их словам, игра Тейлора стала движущей силой песен, которые принесли группе мировую известность. Его сдержанное чувство юмора и удивительно лишенный сентиментальности, практичный взгляд на жизнь помогали коллективу сохранять связь с реальностью и поддерживали его особый характер на протяжении всех необычных лет, которые последовали за успехом.