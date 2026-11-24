Бывшие знакомые утверждают, что люди, оказавшиеся в немилости у звезды, рискуют потерять не только ее дружбу, но и связи с другими представителями музыкальной индустрии. При этом один из музыкантов, гастролировавших вместе с певицей, отметил, что она проявляет исключительную заботу о тех, кто входит в ее ближайшее окружение.