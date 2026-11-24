Тайная сторона Тейлор Свифт? Vanity Fair выпустил громкое расследование о мировой поп-звезде
Американский журнал Vanity Fair опубликовал резонансный материал, основанный на разговорах более чем со ста людьми из музыкальной индустрии и окружения знаменитой певицы. Хотя ее имя в статье ни разу не называется, многочисленные детали указывают на Тейлор Свифт. Собеседники издания описывают звезду совсем не такой, какой привыкли видеть ее миллионы поклонников.
23 ноября Vanity Fair опубликовал объемный материал The Mastermind, автором которого стала журналистка Мэй Чон. В центре публикации - противоречие между публичным образом одной из самых успешных исполнительниц современности и тем, как ее характеризуют некоторые бывшие знакомые, одноклассники и представители музыкальной индустрии.
Вместо имени певицы автор использует обозначение The Star (Звезда), а сам материал разделен на две части, словно стороны виниловой пластинки. Одна посвящена достижениям исполнительницы, другая - предполагаемым неприглядным сторонам ее характера и поведения.
Имя не назвали, но оставили множество подсказок
В публикации упоминаются масштабный концертный тур Eras Tour, браслеты дружбы, ставшие своеобразным символом поклонников Свифт, история борьбы за права на собственные музыкальные записи и отношения с игроком в американский футбол Трэвисом Келси. Более того, как сообщает Just Jared, в тексте зашифровано название песни Look What You Made Me Do, выпущенной Свифт в 2017 году. Его можно прочитать, если соединить специально выделенные заглавные буквы.
Этот прием напоминает привычку самой певицы оставлять скрытые послания в своих клипах, альбомах и публикациях, которые затем разгадывают ее поклонники.
Бывшие знакомые рассказали о предполагаемой мстительности певицы
Одно из наиболее обсуждаемых утверждений касается отношений Свифт с окружающими. Как пишет TMZ, некоторые собеседники Vanity Fair характеризуют певицу как человека, который тяжело переносит критику и разногласия.
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Один из представителей музыкальной индустрии даже сравнил исполнительницу с Реджиной Джордж - главной героиней фильма "Дрянные девчонки", известной своим манипулятивным поведением.
Бывшие знакомые утверждают, что люди, оказавшиеся в немилости у звезды, рискуют потерять не только ее дружбу, но и связи с другими представителями музыкальной индустрии. При этом один из музыкантов, гастролировавших вместе с певицей, отметил, что она проявляет исключительную заботу о тех, кто входит в ее ближайшее окружение.
Одноклассники оспаривают историю о школьной травле
Особое внимание в публикации уделено детству исполнительницы. На протяжении многих лет Свифт рассказывала, что в школьные годы чувствовала себя отвергнутой сверстниками.
В интервью 2009 года певица вспоминала, как ее подруги перестали с ней общаться и пересаживались за другой стол в школьной столовой, когда она пыталась к ним присоединиться. Однако бывшая учительница музыки Шэрон Луйбен поставила эту историю под сомнение, заявив, что в школе за учениками были закреплены определенные места.
Бывшая одноклассница Шанис Скиннер, в свою очередь, утверждает, что будущая знаменитость принадлежала к компании популярных школьников, а не была изгоем.
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Какую роль в успехе сыграли деньги родителей?
В материале также рассматривается финансовая сторона становления карьеры Свифт. Ее отец работал в банковской сфере, а семья обладала достаточными средствами, чтобы поддерживать музыкальные амбиции дочери. Согласно публикации, родители активно занимались продвижением будущей звезды, организовывали выступления и помогали ей налаживать профессиональные связи.
Vanity Fair не отрицает музыкального таланта исполнительницы, однако обращает внимание на преимущества, которыми она обладала в начале своего творческого пути.
Соперничество с другими певицами
Еще одной темой публикации стали отношения Свифт с другими известными исполнительницами. Как сообщает Page Six, в материале содержатся отсылки к Charli XCX, Оливии Родриго и Кэти Перри. Некоторые собеседники журнала утверждают, что публичные проявления поддержки со стороны Свифт не всегда отражают ее действительное отношение к коллегам.
В частности, автор возвращается к предполагаемому конфликту между Свифт и Charli XCX. Поклонники обеих исполнительниц уже давно пытаются найти намеки на их непростые отношения в текстах песен Sympathy Is a Knife и Actually Romantic.
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Под огнем критики оказался и сам Vanity Fair
Публикация вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые читатели сочли рассказы бывших знакомых поводом внимательнее присмотреться к тому, как устроены отношения внутри музыкальной индустрии. Другие обвинили журналистку в предвзятости и попытке очернить знаменитость.
Как пишет TheWrap, особенно много насмешек вызвал эпизод, в котором бывшая школьная знакомая Свифт вспоминала, что у будущей певицы было несколько пар дорогих сапог Ugg разных цветов, тогда как ее собственная семья не могла позволить себе такую покупку.
Некоторые пользователи социальных сетей задались вопросом, какое отношение количество обуви у девочки-подростка имеет к ее характеру спустя более двух десятилетий. Другие обратили внимание на то, что многие собеседники журналистки предпочли сохранить анонимность.