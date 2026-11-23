При этом дочь актера подчеркнула, что понимает, насколько сильно поклонники любят ее отца. "Я знаю, что вы все его любите. Я люблю его. Моя семья любит его. И он по-прежнему остается тем самым героем, которого мы знаем", - ранее отметила Таллула.