Дочь Брюса Уиллиса удалила трогательное фото с отцом и объяснила свой поступок
Дочь Брюса Уиллиса сначала растрогала поклонников редкой фотографией с тяжелобольным отцом, но уже через сутки удалила снимок и принесла публичные извинения.
32-летняя Таллула Уиллис, дочь голливудского актера Брюса Уиллиса, удалила из Instagram фотографию с отцом и публично извинилась за ее публикацию. Девушка призналась, что настолько растрогалась во время семейной встречи, что не сразу задумалась о том, насколько личным был запечатленный момент.
Фотография появилась в соцсети 21 ноября. На снимке 71-летний актер сидит рядом с дочерью на садовых качелях. Таллула обнимает отца за плечи, они держатся за руки. Брюс одет в серый кардиган и рубашку кораллового оттенка, его дочь - в красный свитер и джинсы.
📸 | Bruce Willis apareceu em uma nova foto com a filha Tallulah, publicada neste sábado. Os dois posaram de mãos dadas em um balanço na varanda. https://t.co/fVl1EkDpIK— Cinema CLT 👷🏻 (@cinemaclt) November 22, 2026
Публикация быстро привлекла внимание поклонников, ведь после диагноза лобно-височной деменции актер крайне редко появляется на публике. Многие пользователи оставили теплые комментарии, пожелали Брюсу здоровья и признались, что рады видеть его рядом с близкими.
Однако уже спустя сутки Таллула удалила фотографию и разместила в историях Instagram объяснение своего решения. "Вчера я опубликовала фотографию отца, потому что у нас была ПРЕКРАСНАЯ встреча. Я попросила кого-то сделать очень милый снимок нашего общего момента, когда мы вместе смотрели видео с выступлением Фрэнки Валли", - рассказала девушка.
По словам Таллулы, она настолько обрадовалась этому трогательному моменту, что не подумала о том, что фотография может оказаться слишком личной для публикации. "Я могу признать это и обещаю в будущем поступать внимательнее", - написала она.
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При этом дочь актера подчеркнула, что понимает, насколько сильно поклонники любят ее отца. "Я знаю, что вы все его любите. Я люблю его. Моя семья любит его. И он по-прежнему остается тем самым героем, которого мы знаем", - ранее отметила Таллула.
Как живет Брюс Уиллис после диагноза
Напомним, в марте 2022 года семья Брюса Уиллиса объявила, что актер завершает карьеру из-за афазии - расстройства, которое влияет на речь и способность общаться. В феврале 2023 года близкие уточнили диагноз: у него лобно-височная деменция - прогрессирующее заболевание, способное затрагивать речь, поведение и двигательные функции.
Супруга актера Эмма Хеминг Уиллис рассказывала, что Брюс живет в отдельном доме неподалеку от семьи и получает круглосуточный уход. Такое решение позволяет обеспечить ему необходимую спокойную обстановку, а родственникам - регулярно навещать его.
У Брюса Уиллиса пятеро дочерей. Три старшие - Румер, Скаут и Таллула - родились в браке с актрисой Деми Мур. После развода в 2000 году бывшие супруги сохранили хорошие отношения. В браке с Эммой Хеминг у актера родились еще две дочери - Мейбел Рей и Эвелин Пенн.
Таллула и раньше рассказывала, что старается принимать состояние отца таким, какое оно есть в каждый конкретный день, и ценит возможность проводить с ним время.
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В августе 2026 года Брюс также присутствовал на свадьбе дочери с музыкантом Джастином Эйси. Церемония состоялась в Сан-Вэлли, штат Айдахо. Опубликованные журналом Vogue фотографии запечатлели актера рядом с дочерью и ее новоиспеченным супругом. Для семьи Уиллиса такие встречи и совместные воспоминания приобрели особую ценность.