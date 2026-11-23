Подобные обсуждения возникают уже не впервые. Еще в феврале 2025 года видео выступления Кэри в Лас-Вегасе вызвало похожую реакцию. Тогда зрители также заметили, что певица почти не двигается во время исполнения Fantasy, и начали задаваться вопросами о ее самочувствии.