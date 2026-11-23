"Что происходит с Мэрайей Кэри?" Поклонники обеспокоены странным поведением певицы, едва двигающейся на сцене
57-летняя американская певица Мэрайя Кэри все чаще вызывает беспокойство у поклонников, которые замечают странные изменения в ее движениях и поведении. После недавнего концерта в Бразилии соцсети заполнили тревожные комментарии: зрители обратили внимание, что звезда почти не двигалась самостоятельно, а танцорам приходилось поддерживать ее на сцене.
17 ноября Мэрайя Кэри выступила в Сан-Паулу, открыв рождественский тур Mariah Carey's Christmas Time. Однако вместо привычного обсуждения ее знаменитого голоса и праздничной атмосферы внимание зрителей привлекло то, как певица держалась на сцене.
Особенно активно пользователи обсуждали видеозапись исполнения хита Fantasy. На кадрах Кэри в длинном золотистом платье очень медленно передвигается по сцене, держась за руку танцора. В другой момент сразу несколько участников шоу поддерживают ее, помогая выполнить простое хореографическое движение с наклоном корпуса и поднятием ноги.
Многим показалось странным, что даже самые несложные движения певица выполняет с заметной осторожностью. Некоторые зрители также обратили внимание на ее сдержанную мимику и предположили, что во время отдельных моментов выступления она выглядела растерянной.
В комментариях под роликами развернулась бурная дискуссия. Одни пользователи критиковали артистку за отсутствие энергии, другие признавались, что происходящее их по-настоящему тревожит.
- "Серьезно, с ней все в порядке?" - интересуется один из пользователей.
- "То, что ей нужна такая помощь и все это пытаются представить частью выступления, говорит о том, что что-то не так", - написал другой комментатор.
- "Я люблю Мэрайю, но смотреть на это тяжело. Надеюсь, она позаботится о себе", - говорится еще в одном сообщении.
Странности заметили еще до концерта
Беспокойство возникло не на пустом месте. За несколько дней до выступления в Сан-Паулу в интернете распространились ролики, на которых Кэри выходит к поклонникам возле отеля.
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На видео певица приветливо общается с фанатами и раздает автографы, однако передвигается необычайно медленно, опираясь на руку сопровождающей ее помощницы. Некоторые пользователи признались, что не понимают, почему звезде настолько трудно сделать несколько шагов самостоятельно.
- "Почему ей постоянно нужно держать кого-то за руку?" - задался вопросом один из комментаторов.
- "Она выглядит так, словно ей больно", - предположил другой.
Подобные обсуждения возникают уже не впервые. Еще в феврале 2025 года видео выступления Кэри в Лас-Вегасе вызвало похожую реакцию. Тогда зрители также заметили, что певица почти не двигается во время исполнения Fantasy, и начали задаваться вопросами о ее самочувствии.
Что известно о возможных проблемах со здоровьем?
На фоне распространяющихся видео американский журналист и светский обозреватель Роб Шутер 15 ноября опубликовал информацию, которая только усилила беспокойство поклонников. По утверждению журналиста, ссылающегося на неназванные источники из окружения певицы, Кэри якобы испытывает серьезные трудности с передвижением. Более того, вдали от публики она, предположительно, пользуется специальным электрическим скутером для людей с ограниченной мобильностью.
Шутер также утверждает, что в 2027 году певице может потребоваться операция по замене тазобедренного сустава.
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"У Мэрайи действительно возникли проблемы с передвижением. Она пользуется скутером в частной жизни, а на следующий год запланирована операция на бедре. Но сначала она намерена завершить рождественский сезон", - заявил один из источников журналиста.
Что сама Мэрайя Кэри раньше говорила о своей манере выступать?
Интересно, что еще в ноябре 2024 года певица фактически высмеяла похожие слухи. Во время интервью BuzzFeed с щенками ее спросили о самых нелепых историях, которые ей приходилось слышать о себе.
"Одна из них была о том, что я не могу ходить самостоятельно. Что-то вроде того, будто я не способна стоять прямо и ходить", - со смехом вспоминала Кэри.
А в октябре 2025 года в программе Watch What Happens Live с Энди Коэном она прокомментировала критику своей хореографии.
По словам артистки, танцы никогда не были ее сильной стороной. Еще в начале карьеры она испытывала дискомфорт из-за необходимости исполнять сложные движения перед публикой.
"Когда я только начинала, я думала: как же я буду это делать? Ведь я вообще не понимаю, что это за танцы", - призналась певица.
Кэри объяснила, что ее никогда по-настоящему не учили танцевать. Поэтому даже в музыкальных клипах она предпочитала относительно простые движения, а не сложную хореографию.
Впрочем, нынешнее беспокойство поклонников связано не столько с отсутствием танцев, сколько с тем, насколько осторожно певица стала ходить даже за пределами сцены.
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Певица неожиданно ответила на слухи
21 ноября Мэрайя Кэри дала еще один концерт в Бразилии, на этот раз на площадке Farmasi Arena в Рио-де-Жанейро. Во время выступления она неожиданно обратилась к поклонникам с фразой, которую многие восприняли как ответ на многочисленные обсуждения ее здоровья.
"А кстати, не верьте всему, что читаете в интернете. И не злите меня сейчас", - заявила певица со сцены, вызвав аплодисменты публики.
При этом Кэри не уточнила, какие именно сообщения имела в виду, и не стала отдельно комментировать слухи о возможной операции. Примечательно, что после концерта в Рио некоторые поклонники отметили перемены к лучшему. По их словам, на втором бразильском выступлении звезда выглядела значительно более оживленной, чаще взаимодействовала с публикой и увереннее держалась на сцене.
Бразильское издание CNN Brasil также отметило энергичность певицы и ее живой вокал. Один из зрителей написал в социальных сетях, что Кэри была вовлечена в происходящее, а ее выступление заставило весь зал восторженно реагировать.