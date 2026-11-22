Ранее Кэтрин рассказывала, что после завершения лечения у нее бывали как хорошие, так и плохие дни. Она также хотела бы развеять распространенное представление о том, что пациенты сразу после окончания лечения могут вернуться к прежней жизни и самочувствию, которые были у них до болезни.