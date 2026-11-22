Принцесса Кэтрин рассказала, как рак изменил ее отношение к жизни
"Рак меняет тебя": принцесса Уэльская Кэтрин откровенно рассказала о том, как болезнь повлияла на ее жизнь. В новом документальном фильме она поделилась мыслями о боли, поддержке близких и восстановлении после лечения.
"Он меняет твое тело, меняет тебя физически. Но есть и гораздо более глубокий аспект того, как диагноз рака меняет тебя изнутри", - говорит Кэтрин в первых опубликованных фрагментах документального фильма.
В картину вошли кадры испытания, в котором Кэтрин участвовала в начале этого года. Принцесса за один день поднялась на три самые высокие вершины Англии, Шотландии и Уэльса. Эти кадры сопровождаются ее размышлениями о поддержке окружающих и о том, насколько важно не оставаться в одиночестве в трудные моменты.
I could not watch this with dry eyes. I truly wept to my core. Only God and her family knows how cancer shook her. But we thank God for the healing. May the healing be permanent for Catherine and all battling cancer. God Bless The Princess of Wales. https://t.co/96LAdG0Umo— Queer Lips of Truth II 🇸🇱🇬🇧 (@QLoTII) November 21, 2026
"Очевидно, что нам не нужно в одиночку нести на себе все жизненные трудности", - отмечает Кэтрин в документальном фильме. В это время на экране появляются фотографии принцессы с членами семьи, а также кадры с другими людьми, столкнувшимися с онкологическими заболеваниями.
Кэтрин также рассуждает о том, как боль может изменить восприятие мира. "Часто именно через боль мы осознаем, что за ней скрывается нечто более прекрасное", - говорит она.
Принцесса не раскрывала, какой именно вид рака у нее обнаружили. После лечения она неоднократно говорила о том, как изменилось ее понимание жизни и насколько важно заботиться о благополучии человека в целом, а не только о его физическом восстановлении.
Ранее Кэтрин рассказывала, что после завершения лечения у нее бывали как хорошие, так и плохие дни. Она также хотела бы развеять распространенное представление о том, что пациенты сразу после окончания лечения могут вернуться к прежней жизни и самочувствию, которые были у них до болезни.
После лечения принцесса постепенно вернулась к выполнению королевских обязанностей и работе своих благотворительных организаций. На этой неделе она вместе с принцем Уильямом посетила индийский город Мумбаи. Это была их первая совместная зарубежная поездка с 2022 года.
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Напомним, что о диагнозе рака и прохождении курса химиотерапии Кэтрин сообщила в марте 2024 года. В сентябре того же года она объявила, что химиотерапия завершена. В январе 2025 года принцесса сообщила, что болезнь находится в стадии ремиссии.
Средства, полученные от распространения документального фильма, будут переданы благотворительному фонду помощи онкологическим пациентам при Королевской больнице Марсден.
Показ фильма "Heal" состоится на телеканале BBC One 29 ноября.