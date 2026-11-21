Дженнифер Лопес в прозрачном платье и с бриллиантом в 100 карат затмила всех на премьере собственного фильма
57-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес вновь продемонстрировала, что не собирается отказываться от смелых нарядов. На премьере своего концертного фильма в Лос-Анджелесе звезда появилась в полупрозрачном кружевном платье, роскошной накидке и украшениях с огромными бриллиантами. Причем одним эффектным образом вечер не ограничился.
В четверг, 19 ноября, Дженнифер Лопес посетила премьеру концертного фильма The JLo Show: Live in Las Vegas, которая состоялась на территории киностудии Paramount Pictures в Лос-Анджелесе. Как сообщает Us Weekly, певица стала главной звездой красной дорожки, привлекая внимание фотографов своим нарядом.
Для выхода Лопес выбрала платье из коллекции Alta Moda итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Наряд нежного кремового оттенка был выполнен из тонкого кружева шантильи, имел глубокое декольте, узкие бретели и длинную струящуюся юбку. Полупрозрачная ткань подчеркивала фигуру певицы, создавая эффект так называемого голого платья.
Поверх платья звезда накинула роскошное атласное пальто с меховой отделкой на воротнике и манжетах. Его украшали яркая цветочная вышивка, кристаллы, пайетки и длинная шелковая бахрома. Особенной деталью стала розовая атласная подкладка, которую Лопес эффектно демонстрировала перед фотографами.
Колье с бриллиантом в 100 карат охраняли четыре человека
Однако едва ли не самой впечатляющей частью образа стали драгоценности из коллекции Alta Gioielleria модного дома Dolce & Gabbana.
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Шею Лопес украшало массивное колье Sicilia с желтым бриллиантом весом 100,10 карата в центре. Общий вес бриллиантов в украшении, по данным Variety, составлял около 186 карат. Певица дополнила его серьгами с желтыми и бесцветными бриллиантами, кольцами и небольшой сумочкой.
Как рассказало издание People, украшение было предоставлено Лопес специально для этого вечера. В беседе с журналистами певица призналась, что впервые обратила на него внимание летом, когда выступала на модном показе Alta Moda. По словам звезды, за драгоценным колье на премьере следили сразу четыре охранника. Лопес назвала украшение невероятно красивым и отметила, что его будущему владельцу очень повезет.
Образ завершали собранные в элегантный пучок волосы с декоративной заколкой, выразительный макияж глаз и помада натурального оттенка.
Что известно о новом фильме Лопес?
The JLo Show: Live in Las Vegas представляет собой концертный фильм, посвященный выступлениям Дженнифер Лопес в Лас-Вегасе. В его основу легло шоу Up All Night Live in Las Vegas, проходившее в концертном зале The Colosseum at Caesars Palace. В программе зрителей ждут известные хиты певицы, выступления с оркестром, вокальным ансамблем и 16 танцорами, а также личные истории Лопес о ее жизни и карьере.
Телевизионная премьера состоится 26 ноября, в День благодарения в США, на канале CBS и стриминговой платформе Paramount+. Для подписчиков Paramount+ также будет доступна расширенная версия концертного фильма.