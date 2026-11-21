Как рассказало издание People, украшение было предоставлено Лопес специально для этого вечера. В беседе с журналистами певица призналась, что впервые обратила на него внимание летом, когда выступала на модном показе Alta Moda. По словам звезды, за драгоценным колье на премьере следили сразу четыре охранника. Лопес назвала украшение невероятно красивым и отметила, что его будущему владельцу очень повезет.