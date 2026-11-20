"Лицо буквально натягивали": Гленн Клоуз рассказала о пугающем преображении ради новой роли
79-летняя голливудская актриса Гленн Клоуз удивила поклонников необычным преображением ради съемок нового фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping). Чтобы создать пугающий образ своей героини, гримерам пришлось прибегнуть к весьма необычному приему: лицо актрисы буквально натягивали специальными нитями.
Клоуз сыграла Друзиллу Сикл - представительницу Капитолия, которая сопровождает участников на юбилейные, 50-е Голодные игры. Ее героиня отличается нарочито искусственной внешностью с неестественно натянутой кожей и необычной формо носа. О том, как создавался этот образ, актриса рассказала в интервью журналу People на премьере фильма в Нью-Йорке.
Лицо стягивали нитями, а нос приподнимали скотчем
По словам актрисы, сначала она сама придумала, каким должно быть лицо Друзиллы. Клоуз максимально растянула рот в стороны, чтобы добиться неестественной улыбки, и тут же позвала режиссера Фрэнсиса Лоуренса, заявив: "У меня получилось! Вот оно!" Она также предложила сделать героине преувеличенно большие зубы и выступающую вперед верхнюю губу.
Отдельной задачей стал нос. Актриса хотела, чтобы он выглядел необычно, напоминая свиной пятачок. Для этого гримеры приподнимали его с помощью хирургического пластыря, а затем закрывали конструкцию специальным накладным носом.
Но самым необычным элементом оказались нити, прикрепленные к специальной шапочке под париком. С их помощью кожу лица натягивали назад, создавая эффект крайне неудачной пластической операции.
"Они затягивали нити, а во время обеденного перерыва ослабляли их, чтобы я могла отдохнуть. Потом меня снова натягивали", - рассказала Клоуз.
Актриса с юмором заметила, что за такие мучения ей следовало бы предусмотреть в контракте бесплатную подтяжку лица.
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Три с половиной часа в кресле гримеров
Преображение требовало немало времени. В интервью программе TODAY Клоуз рассказала, что каждый съемочный день, когда ей предстояло появиться в полном образе Друзиллы, грим занимал около трех с половиной часов.
Всего для героини подготовили пять разных образов, хотя в окончательную версию фильма вошли не все.
Актриса призналась, что ей очень нравилось экспериментировать с внешностью персонажа. Более того, она использовала пугающий грим, чтобы подшутить над молодыми коллегами и статистами на съемочной площадке.
"Чтобы они не расслаблялись", - с улыбкой объяснила Клоуз свою привычку неожиданно появляться перед ними в устрашающем виде.
Кого играет Гленн Клоуз в новых "Голодных играх"?
Фильм "Голодные игры: Рассвет жатвы" - приквел знаменитой кинофраншизы, события которого происходят за 24 года до истории Китнисс Эвердин. В центре сюжета - 50-е Голодные игры, в которых участвовал молодой Хеймитч Эбернети.
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Гленн Клоуз досталась роль Друзиллы Сикл - представительницы Капитолия, сопровождающей участников из дистрикта 12. По сути, она предшественница Эффи Тринкет, знакомой зрителям по предыдущим фильмам. Молодую Эффи в новой картине играет Эль Фаннинг.
Режиссер Фрэнсис Лоуренс рассказал журналу People, что инициатива пригласить Клоуз исходила от самой актрисы и ее команды. По его словам, они вместе обсуждали характер героини, обменивались фотографиями, рисунками и идеями, а актриса даже записывала варианты голоса своего персонажа.