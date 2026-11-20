По словам актрисы, сначала она сама придумала, каким должно быть лицо Друзиллы. Клоуз максимально растянула рот в стороны, чтобы добиться неестественной улыбки, и тут же позвала режиссера Фрэнсиса Лоуренса, заявив: "У меня получилось! Вот оно!" Она также предложила сделать героине преувеличенно большие зубы и выступающую вперед верхнюю губу.