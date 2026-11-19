Это далеко не первый случай, когда принцесса Уэльская сталкивается с подобной просьбой. В феврале 2026 года во время посещения Уэльса один из поклонников тоже попросил Кэтрин оставить автограф. Тогда она объяснила, что не может этого сделать, извинилась и вместо подписи предложила мужчине рукопожатие.