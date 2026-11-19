Принцесса Кэтрин извинилась перед поклонником и отказалась выполнить его просьбу
Принцесса Уэльская Кэтрин оказалась в неловкой ситуации во время официального визита в Индию с принцем Уильямом. Один из поклонников попросил ее об автографе, однако принцессе пришлось вежливо отказать.
Инцидент, как сообщалось, произошел 16 ноября в Мумбаи, где принцесса Кэтрин вместе с супругом встречалась с местными жителями. Во время общения с собравшимися к ней обратились с просьбой оставить подпись.
"Извините, я не могу расписаться", - ответила принцесса, после чего продолжила общаться с поклонниками.
Отказ принцессы Кэтрин объясняется давним правилом британской монархии. Членам королевской семьи не принято раздавать автографы во время публичных встреч, прежде всего из соображений безопасности.
Главная причина заключается в риске подделки подписи. Автограф представителя монархии теоретически может быть использован мошенниками, поэтому королевские особы избегают оставлять свои подписи на случайных предметах.
Это далеко не первый случай, когда принцесса Уэльская сталкивается с подобной просьбой. В феврале 2026 года во время посещения Уэльса один из поклонников тоже попросил Кэтрин оставить автограф. Тогда она объяснила, что не может этого сделать, извинилась и вместо подписи предложила мужчине рукопожатие.
А во время цветочной выставки Chelsea Flower Show в 2023 году дети также просили принцессу расписаться. Кэтрин объяснила школьникам, что не может написать свое имя, поскольку это одно из правил, которым она обязана следовать. Вместо подписи принцесса предложила сделать рисунок.
Что принцесса Кэтрин и принц Уильям делали в Индии
Согласно сообщениям о визите, принц и принцесса Уэльские прибыли в Мумбаи 16 ноября с трехдневной поездкой, связанной с экологической премией Earthshot Prize, учрежденной принцем Уильямом.
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В первый день супруги встретились с местными жителями, поиграли в уличный крикет и прокатились на метро. Во время игры к ним присоединился знаменитый индийский крикетист Сачин Тендулкар.