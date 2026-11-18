15-летние дети Мэрайи Кэри заявили отцу, что он разрушил возможность воссоединения семьи, заведя еще 10-х детей
15-летние близнецы американской певицы Мэрайи Кэри и телеведущего Ника Кэннона неожиданно высказались о разводе родителей. Дети считают, что их мама и папа могли бы снова быть вместе, если бы отец не завел еще десятерых детей от других женщин. Об этом стало известно из трейлера нового реалити-шоу Raising the Cannons, опубликованного 17 ноября.
В одном из эпизодов трейлера дочь бывших супругов Монро разговаривает с отцом в автомобиле и прямо говорит ему: "Возможно, если бы у тебя не было всех этих детей, вы бы снова были вместе".
Ее брат-близнец Мороккан тоже не скрывает своего отношения к необычной семейной жизни отца. "Такой образ жизни, по-моему, совершенно нежизнеспособен", - заявляет подросток.
Сам 46-летний Ник Кэннон в трейлере признает, что именно его собственное эго сыграло роль в разрушении брака с Мэрайей Кэри. "Мое эго отдалило меня от Мэрайи", - говорит телеведущий.
Мэрайя Кэри и Ник Кэннон поженились в 2008 году, всего через несколько недель после начала отношений. В апреле 2011 года у пары родились близнецы Монро и Мороккан. Однако семейная жизнь продлилась недолго: в 2014 году супруги расстались, а в 2016-м официально развелись.
После расставания Кэннон стал отцом еще десятерых детей от пяти разных женщин. Всего у телеведущего 12 детей от шести женщин. Один из его сыновей, Зен, умер в декабре 2021 года в возрасте пяти месяцев от опухоли головного мозга.
Несмотря на непростую семейную ситуацию, Кэннон утверждает, что старается поддерживать хорошие отношения со всеми детьми и хочет, чтобы братья и сестры общались между собой. Однако, как показывает трейлер, далеко не все члены большой семьи одинаково воспринимают эту идею.
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Что касается отношений с Мэрайей Кэри, то бывшие супруги сумели сохранить дружеское общение. В сентябрьском интервью Us Weekly телеведущий рассказывал, что они созваниваются практически ежедневно или через день, в основном обсуждая воспитание близнецов. При этом Кэннон называл бывшую жену своим лучшим другом и главным учителем.
Подробнее о семейной жизни телеведущего зрители узнают из нового реалити-шоу Raising the Cannons, премьера которого состоится на Netflix 18 декабря. В восьми эпизодах Кэннон расскажет о воспитании детей, отношениях с их матерями и сложностях своей необычно большой семьи.