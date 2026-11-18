В социальных сетях поклонники уже представляют, как Робби и Паттинсон будут смотреться вместе на большом экране. Многие считают, что из них получилась бы особенно эффектная пара. Однако пока нет никаких свидетельств того, что кому-либо из этих двух актрис официально предложили роль.