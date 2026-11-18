Кто станет девушкой нового Джеймса Бонда? В Голливуде назвали главную фаворитку
Роберт Паттинсон официально утвержден на роль нового Джеймса Бонда, а теперь поклонники шпионской саги гадают, кто станет его экранной партнершей. Среди претенденток - Сидни Суини, Зендея и Марго Робби, но главной фавориткой неожиданно называют другую актрису.
Как уже сообщал Otkrito.lv, 16 ноября киностудия Amazon MGM Studios официально подтвердила, что главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде исполнит Роберт Паттинсон, знакомый зрителям по франшизе "Сумерки" и супергеройскому фильму "Бэтмен".
Режиссером новой картины станет Дени Вильнев, снявший такие известные фильмы, как "Дюна" и "Бегущий по лезвию 2049". Сценарий пишет Стивен Найт, а выход фильма на экраны ожидается в 2028 году.
Но после объявления имени нового Бонда внимание поклонников переключилось на другой вопрос - кто станет его партнершей?
За долгую историю франшизы девушек Бонда играли такие легенды Голливуда, как Урсула Андрес, Джейн Сеймур, Ева Грин и Холли Берри. Для многих актрис участие в знаменитой шпионской серии становилось важным поворотным моментом в карьере.
Как сообщает британское издание HELLO!, на престижную роль в этот раз рассматривают несколько популярных актрис. Более того, одной из них, возможно, уже сделали предложение.
Маргарет Куолли - главная фаворитка?
Одной из наиболее вероятных кандидаток на роль новой девушки Бонда стала 32-летняя американская актриса Маргарет Куолли. В последние годы она получила широкое признание благодаря ролям в сериале "Уборщица" (Maid) и фильме ужасов "Субстанция", где снималась вместе с Деми Мур.
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Особое внимание Куолли привлекла на церемонии вручения премии "Оскар" в 2025 году, когда участвовала в музыкальном номере, посвященном истории фильмов о Джеймсе Бонде. Уже тогда некоторые зрители предположили, что актриса отлично подошла бы на роль новой девушки агента 007.
В последнее время появились и неподтвержденные сообщения о том, что Куолли уже предложили эту роль. Первоначально слухи, правда, связывали ее с другим возможным исполнителем роли Бонда - британским актером Каллумом Тернером. Несмотря на то что теперь официально подтверждено участие Паттинсона, Куолли по-прежнему остается одной из главных претенденток.
Ее имя также вышло на первое место на рынках прогнозов, посвященных индустрии развлечений, опередив несколько других известных актрис. Впрочем, сама киностудия пока никак не прокомментировала эти слухи.
Сидни Суини хотела бы сыграть самого Бонда?
Еще одна часто обсуждаемая кандидатура - 29-летняя Сидни Суини, получившая мировую известность благодаря роли в сериале "Эйфория". Позднее она снялась в таких проектах, как "Кто угодно, кроме тебя" и "Горничная".
Кандидатуру актрисы публично поддержал и голливудский режиссер Пол Фейг, назвав ее чрезвычайно профессиональной, умной и талантливой. Однако у самой Суини несколько иной взгляд на возможное участие в знаменитой франшизе.
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Говоря о перспективе появления в фильме о Бонде, актриса отмечала, что ей, возможно, было бы еще интереснее сыграть самого секретного агента, а не его романтическую партнершу. Тем не менее имя Суини по-прежнему регулярно фигурирует в списках возможных девушек Бонда.
Зендая и Марго Робби тоже среди претенденток
В числе потенциальных кандидаток называют и Зендаю, которая уже участвовала в нескольких всемирно известных кинофраншизах, включая "Человека-паука" и "Дюну". Кроме того, она уже работала с режиссером нового фильма о Бонде Дени Вильневом, что, по мнению некоторых поклонников, может стать дополнительным преимуществом.
Еще одна громкая претендентка - австралийская актриса Марго Робби. После огромного успеха фильма "Барби" она стала одной из самых востребованных звезд Голливуда.
В социальных сетях поклонники уже представляют, как Робби и Паттинсон будут смотреться вместе на большом экране. Многие считают, что из них получилась бы особенно эффектная пара. Однако пока нет никаких свидетельств того, что кому-либо из этих двух актрис официально предложили роль.
Флоренс Пью хочет сыграть злодейку
Интересный поворот связан с 30-летней британской актрисой Флоренс Пью, известной по фильмам Marvel и картине "Дюна: Часть вторая".
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Пью неоднократно доказывала, что способна убедительно исполнять даже физически сложные роли в боевиках. Поэтому ее кандидатура кажется вполне подходящей для мира шпионского кино.
Однако после сообщений об утверждении Паттинсона на роль Бонда актриса, как утверждается, отправила режиссеру Дени Вильневу довольно забавное сообщение. Она поздравила его с выбором нового исполнителя роли агента 007 и поинтересовалась, не найдется ли в фильме роль для злодейки ростом около 163 сантиметров.
Это может означать, что Пью гораздо больше интересует образ противницы Бонда, чем его возлюбленной.
Поклонники хотят возвращения Аны де Армас
Часть поклонников франшизы надеется на совершенно другой поворот - возвращение актрисы Аны де Армас.
Актриса кубинского происхождения уже участвовала в фильме 2021 года "Не время умирать", где сыграла очаровательную и умелую агентку Палому. Хотя ее героиня появилась на экране сравнительно ненадолго, зрители приняли этот образ с большим восторгом.
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Теперь в социальных сетях звучат призывы вернуть актрису к этой роли. Правда, пока неизвестно, будет ли в новом фильме вообще какая-либо связь с предыдущей эпохой Бонда.
Кто еще может появиться в фильме?
В список возможных претенденток также попала британская актриса Мариса Абела, сыгравшая Эми Уайнхаус в биографическом фильме "Back to Black".
У нее уже есть опыт работы в жанре шпионского триллера: актриса снималась в картине "Черный чемодан" вместе с Майклом Фассбендером и бывшей звездой фильмов о Бонде Наоми Харрис.
Еще одна возможная кандидатка - актриса сериала "Эйфория" Хантер Шафер, которая также участвует в научно-фантастическом проекте "Бегущий по лезвию 2099".
Если Шафер получит роль романтической партнерши Бонда, это станет историческим событием для франшизы: она будет первым трансгендерным человеком в этой роли.
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Несмотря на то что список возможных претенденток уже вызвал бурные обсуждения, киностудия Amazon MGM Studios пока официально не подтвердила имя актрисы, которая исполнит главную женскую роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде.
Учитывая, насколько важное место экранные партнерши агента 007 всегда занимали в истории франшизы, объявление имени новой девушки Бонда вполне может стать одной из самых громких новостей индустрии развлечений.