Мечтал о карьере в России, но все изменилось: откровенное признание Максима Бусела
До войны латвийский актер и певец Максим Бусел мечтал о карьере в России и строил планы на российский рынок. Но после вторжения в Украину его мечта превратилась в нечто совершенно противоположное.
В закулисном выпуске шоу "Izklausies redzēts" Максим Бусел рассказал о жизненных целях и о том, как иногда исполнение давней мечты оказывается совсем не тем, чего человек действительно.
Разговор начался с вопроса о славе. В следующем выпуске шоу Максим должен предстать в образе Джорджа Майкла. Журналист напомнила, что знаменитый британский певец когда-то очень хотел стать известным, но впоследствии слава перестала приносить ему удовольствие. Она спросил актера, случалось ли ему самому настолько сильно чего-то желать, а затем понять, что это совсем не то, что ему нужно.
Бусел признался, что пережил подобный поворот в жизни. До начала войны в Украине одной из его главных профессиональных целей была карьера в России.
"Первое, что приходит на ум, связано с войной в Украине. Я очень хотел строить карьеру в России и работал в этом направлении, ведь мой первый язык - русский. Во многом это было связано с языком и самой индустрией", - рассказал актер.
Однако после российского вторжения в Украину его отношение к прежним планам полностью изменилось. То, к чему он раньше стремился, стало противоречить его внутренним убеждениям. "Когда началась война в Украине, все изменилось на противоположное. Я больше не хочу и не желаю этого. В тот момент я лучше узнал самого себя. Я понял свои ценности, жизненные ценности, ценность человека", - объяснил Бусел.
По словам актера, война стала для него переломным моментом, заставившим задуматься не только о профессиональном будущем, но и о том, в каком обществе он хочет жить и с какими людьми хочет себя ассоциировать.
Он провел параллель с песней Гарри Стайлса, в которой звучит мысль о том, что прежней жизни уже не будет. По мнению Бусела, это очень точно отражает происходящее после начала войны: некоторые вещи меняются настолько глубоко, что вернуться к прежнему состоянию уже невозможно.
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Журналистка поинтересовалась, означает ли это, что последствия войны будут ощущаться еще очень долго. "Ну, может быть, если когда-нибудь все начнет налаживаться, то, возможно, уже наши дети смогут увидеть это по-другому. Я сейчас даже не знаю, что сказать. Война, конечно, закончится, и обязательно закончится победой Украины. Но даже после этого еще долго будет тянуться этот шлейф последствий, потребуется время, чтобы прийти в себя и восстановиться. Это точно не будет просто", - ответил актер.