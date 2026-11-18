Журналистка поинтересовалась, означает ли это, что последствия войны будут ощущаться еще очень долго. "Ну, может быть, если когда-нибудь все начнет налаживаться, то, возможно, уже наши дети смогут увидеть это по-другому. Я сейчас даже не знаю, что сказать. Война, конечно, закончится, и обязательно закончится победой Украины. Но даже после этого еще долго будет тянуться этот шлейф последствий, потребуется время, чтобы прийти в себя и восстановиться. Это точно не будет просто", - ответил актер.