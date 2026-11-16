Кастинг на культовую роль завершен: вы удивитесь, узнав, кто будет новым Бондом
Роберт Паттинсон официально получил роль Джеймса Бонда. Студия Amazon MGM объявила, что звезда "Сумерек" станет новым исполнителем роли агента 007, положив конец многомесячным догадкам о том, кто сменит Дэниела Крейга в знаменитой шпионской франшизе.
В честь объявления студия представила специальный проморолик. В нем Паттинсон появляется в элегантном смокинге, направляет пистолет прямо в камеру, после чего экран темнеет и появляется надпись: «Джеймс Бонд вернется».
Сам актер назвал приглашение на эту роль честью всей жизни и признался, что исполнение роли Бонда было его мечтой.
Ранее Паттинсон стал одним из главных претендентов на культовую роль. Среди других актеров, которых связывали с новым фильмом, назывались Николас Холт, Каллум Тернер, Джош О'Коннор и Джек Лоуден.
Новый фильм о приключениях агента 007 снимет режиссер Дени Вильнев, известный по картинам «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049». Сценарий напишет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки». Предстоящая картина станет первым фильмом о Джеймсе Бонде, созданным под творческим контролем Amazon MGM Studios.
Паттинсон станет седьмым официальным исполнителем роли знаменитого британского агента. Его предшественником был Дэниел Крейг, последний раз появившийся в образе Бонда в фильме «Не время умирать» (2021).
Паттинсон известен зрителям по фильмам «Гарри Поттер и Кубок огня», саге «Сумерки», «Бэтмену», а также картинам режиссера Кристофера Нолана.
Читайте продолжение после рекламы
Выход нового фильма о Джеймсе Бонде ожидается в 2028 году. Пока неизвестно, сколько картин будет включать новый этап знаменитой франшизы.