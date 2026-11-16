Депардье внезапно передумал оспаривать приговор по делу о домогательствах
Фото: AFP/Scanpix
Жерар Депардье не стал продолжать судебную борьбу.
Зарубежные звезды

Депардье внезапно передумал оспаривать приговор по делу о домогательствах

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

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77-летний Жерар Депардье неожиданно отказался от обжалования приговора по делу о сексуальных домогательствах, и теперь 18-месячный условный срок стал окончательным.

В мае 2025 года французский суд признал Депардье виновным в сексуальных домогательствах и приговорил его к 18 месяцам лишения свободы условно. Обвинения касались инцидентов, произошедших в 2021 году во время съемок фильма. Депардье, который не признал себя виновным, обжаловал приговор. Однако в понедельник, когда должно было начаться рассмотрение апелляции, адвокаты актера неожиданно объявили, что он отказывается от своей жалобы.

После этого прокуратура также отозвала апелляцию. Таким образом, приговор суда первой инстанции - 18 месяцев условного лишения свободы - стал окончательным.

77-летний актер лично на судебном заседании не присутствовал.

Депардье признали виновным в том, что во время съемок фильма "Les Volets Verts" ("Зеленые ставни") он без разрешения прикасался к груди и другим частям тела помощницы режиссера и художницы-декоратора. Кроме того, актер отпускал в адрес женщин непристойные замечания.

Во время судебного разбирательства Депардье отрицал, что совершал сексуальные домогательства. Он признал, что использовал на съемочной площадке вульгарные выражения и во время ссоры коснулся бедер художницы-декоратора, однако настаивал, что его поведение не имело сексуального характера. Прокуратура же утверждала, что действия актера были преднамеренными.

Помимо условного срока, суд обязал Депардье выплатить компенсацию обеим женщинам и включил его в государственную базу данных лиц, совершивших сексуальные преступления.

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