Депардье внезапно передумал оспаривать приговор по делу о домогательствах

В мае 2025 года французский суд признал Депардье виновным в сексуальных домогательствах и приговорил его к 18 месяцам лишения свободы условно. Обвинения касались инцидентов, произошедших в 2021 году во время съемок фильма. Депардье, который не признал себя виновным, обжаловал приговор. Однако в понедельник, когда должно было начаться рассмотрение апелляции, адвокаты актера неожиданно объявили, что он отказывается от своей жалобы.