42-летняя певица Аврил Лавин тайно стала мамой и показала первые фото ребенка

Одни из последних папарацционных снимков певицы были сделаны в апреле 2026 года, когда она покидала знаменитый отель Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Тогда Аврил была одета в свободное черное платье-худи Vetements, колготки и высокие сапоги. В тот момент фотографии не привлекли особого внимания, но теперь, после новости о ребенке, интерес к ним возник снова.