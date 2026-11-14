42-летняя певица Аврил Лавин тайно стала мамой и показала первые фото ребенка
42-летняя канадская певица Аврил Лавин неожиданно объявила о рождении первенца, хотя поклонники даже не подозревали о ее беременности. Последние месяцы звезда практически исчезла из публичного пространства, перестала делиться личными новостями и не рассказывала о своих отношениях. Теперь журналисты восстановили хронологию ее редких появлений на публике, а личность отца ребенка остается загадкой.
Первые фотографии дочери и загадочный мужчина
В пятницу, 13 ноября, Аврил Лавин опубликовала в Instagram три черно-белые фотографии, которыми сообщила о рождении дочери. Это стало настоящей неожиданностью: до этого певица ни разу публично не упоминала о беременности и не рассказывала, что готовится стать матерью.
На первом снимке крошечную ручку новорожденной держат двое взрослых. На втором сама Аврил прижимает к себе малышку, одетую в леопардовый комбинезон с повязкой на голове. Третья фотография получилась особенно символичной: три пары клетчатых кед Vans, две взрослые и одна детская, стоят на скейтборде. Это отсылка к знаменитому образу певицы и ее хиту Sk8er Boi.
"Наша маленькая чертова принцесса появилась на свет", - написала Лавин под фотографиями, сохранив свой привычный дерзкий стиль.
Однако поклонники сразу обратили внимание на одну деталь: на снимке с ручкой ребенка присутствует мужчина, но его лица не видно. Кто он и является ли отцом девочки, певица не уточнила.
Как отмечает ABC News, Аврил также не раскрыла имя дочери. Неизвестна и точная дата рождения ребенка. Представители певицы пока не предоставили дополнительных подробностей.
Куда исчезла Аврил Лавин?
После неожиданного объявления журналисты Page Six решили восстановить хронологию последних месяцев жизни певицы. Оказалось, что Аврил не публиковала новых записей в Instagram с октября 2025 года. Для звезды, которая прежде активно делилась концертными фотографиями и событиями своей жизни, столь продолжительное молчание выглядело необычно.
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Одни из последних папарацционных снимков певицы были сделаны в апреле 2026 года, когда она покидала знаменитый отель Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Тогда Аврил была одета в свободное черное платье-худи Vetements, колготки и высокие сапоги. В тот момент фотографии не привлекли особого внимания, но теперь, после новости о ребенке, интерес к ним возник снова.
Впрочем, полностью из публичной жизни Лавин не исчезала. В июле, по словам телеведущего Пэта Макафи, она выступила на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси в Нью-Йорке, исполнив Sk8er Boi. Об этом Us Weekly сообщило еще 16 июля.
А в конце сентября Аврил появилась на вечеринке Пэрис Хилтон, посвященной окончанию лета. Как писало HELLO!, певица позировала рядом с Пэрис и ее сестрой Ники Хилтон. На ней были облегающие кожаные брюки, объемный черный свитер, розовые кроссовки и бейсболка.
Пэрис даже опубликовала совместную фотографию в честь 42-летия Аврил, которое та отмечала 27 сентября.
Кто отец ребенка?
Именно этот вопрос теперь вызывает наибольший интерес. В последние годы Аврил Лавин тщательно скрывала свои романтические отношения, хотя раньше ее личная жизнь регулярно становилась темой светской хроники.
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Последним широко известным романом певицы были отношения с рэпером Tyga. Пара начала встречаться в 2023 году, появлялась вместе на публике, но уже осенью того же года стало известно об окончательном расставании.
Незадолго до этого Аврил была помолвлена с американским музыкантом Mod Sun. Их отношения начались в 2021 году, а в 2022-м он сделал ей предложение в Париже. Однако до свадьбы дело так и не дошло: в феврале 2023 года пара рассталась.
Ранее певица дважды была замужем. Ее первым супругом стал солист группы Sum 41 Дерик Уибли, с которым она состояла в браке с 2006 по 2010 год. В 2013 году Аврил вышла замуж за фронтмена Nickelback Чеда Крюгера, но в 2015 году они объявили о расставании.
Как отмечает Los Angeles Times, после разрыва с Tyga певица практически перестала рассказывать о романтических отношениях.
Раньше певица признавалась, что ей трудно открываться мужчинам
Интересно, что еще в 2022 году Лавин довольно откровенно рассказывала о своих сложностях в отношениях. В интервью Los Angeles Times она признавалась, что с возрастом ее отношение к любви изменилось.
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По словам певицы, в молодости она быстро и сильно влюблялась, каждый раз надеясь, что встретила человека, с которым останется навсегда. Однако после нескольких болезненных расставаний ей стало значительно труднее впускать кого-то в свою жизнь.
"На этом этапе жизни мне трудно полностью открыться другому человеку", - говорила Аврил.
Теперь, спустя четыре года после тех признаний, в ее жизни начался совершенно новый этап. И хотя певица поделилась с поклонниками радостной новостью, она по-прежнему предпочитает сохранять в тайне практически все подробности своей семьи.