Она была девушкой мечты на телевидении 90-х: как живет сегодня звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" Тиффани Тиссен
В 1990-е годы Тиффани Тиссен была кумиром миллионов подростков: сначала она прославилась в роли Келли Каповски в сериале "Спасенные звонком", а затем сыграла Валери Мэлоун в "Беверли-Хиллз 90210". Сегодня актрисе 52 года, у нее двое детей, собственные кулинарные проекты и новая роль в молодежном фэнтези-сериале.
Тиффани Тиссен родилась 23 января 1974 года в Лонг-Бич, штат Калифорния. В индустрию развлечений она попала еще в детстве: начала работать моделью и сниматься в телевизионной рекламе. В 1987 году, когда ей было всего 13 лет, она победила в конкурсе красоты "Мисс Юная Америка", а два года спустя получила роль, навсегда изменившую ее жизнь. В 1989 году 15-летнюю Тиссен выбрали на роль Келли Каповски в молодежном комедийном сериале "Спасенные звонком" (Saved by the Bell). Ее героиня была одной из самых популярных девушек школы Бейсайд - красивой, доброй, жизнерадостной и окруженной вниманием парней.
Сам сериал быстро стал одной из любимых телевизионных программ молодежи, а Тиссен - кумиром подростков 1990-х. Особенно большой интерес зрителей вызывали романтические отношения Келли и Зака Морриса, которого играл актер Марк-Пол Госселаар. История любви этих персонажей стала одной из главных сюжетных линий сериала.
Тиссен снималась в проекте до 1993 года, а позднее вернулась и в его продолжениях.
От милой школьницы до интриганки из Беверли-Хиллз
Когда история "Спасенных звонком" подходила к концу, у актрисы появилась возможность полностью изменить свой экранный образ. В 1994 году Тиссен присоединилась к актерскому составу всемирно известного молодежного сериала "Беверли-Хиллз 90210", где сыграла Валери Мэлоун - манипулятивную, хитрую и скрытную девушку.
Она появилась в сериале после ухода Шеннен Доэрти. В отличие от добродушной Келли Каповски, Валери была гораздо более сложным персонажем, поступки которого часто становились причиной конфликтов с другими героями.
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Тиссен снималась в сериале до 1998 года, укрепив свое положение среди главных телевизионных звезд 1990-х. После этого она продолжила работать в кино и на телевидении, появляясь в таких проектах, как "Фастлейн", "Махинаторы" и "Алекса и Кэти". Однако со временем ее карьера приобрела и другое направление.
Зарабатывает на приготовлении еды
Хотя Тиссен никогда полностью не оставляла актерскую профессию, в последние годы все больше внимания она уделяет другому увлечению - кулинарии. В 2015 году на телевидении состоялась премьера ее кулинарного шоу "Ужин у Тиффани". В программе актриса приглашала к себе домой знаменитых друзей и вместе с ними готовила различные блюда.
Шоу выходило на протяжении трех сезонов. После его успеха Тиссен продолжила развивать собственный кулинарный бренд.
В 2018 году она выпустила первую поваренную книгу "Pull Up a Chair: Recipes from My Family to Yours", в которую включила любимые семейные рецепты и истории о роли еды в своей жизни. В 2023 году вышла ее вторая книга "Here We Go Again". Главная тема издания - творческое использование остатков продуктов, позволяющее сократить количество пищевых отходов.
Кроме того, актриса стала ведущей развлекательного шоу MTV "Deliciousness", в котором показывают забавные видеоролики о еде и приготовлении блюд.
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Более 20 лет в браке и двое детей
В 1990-е годы личная жизнь Тиссен также регулярно оказывалась в центре внимания развлекательных СМИ. С 1992 по 1995 год она встречалась со звездой "Беверли-Хиллз 90210" Брайаном Остином Грином, который играл Дэвида Сильвера. Они начали отношения еще до того, как Тиссен присоединилась к актерскому составу сериала, и некоторое время даже жили вместе.
Однако совместная работа на съемочной площадке создала неожиданные проблемы. Позже Грин признавался, что сильно ревновал, когда его девушке приходилось сниматься в романтических сценах с другими актерами, в том числе с Люком Перри.
Пара рассталась в 1995 году, но продолжила вместе работать над сериалом. Со временем бывшим возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения. В ноябре 2025 года они вновь встретились на одном из мероприятий в Лос-Анджелесе.
В июле 2005 года Тиссен вышла замуж за актера и художника Брэди Смита. Они вместе уже более двух десятилетий. У супругов двое детей - дочь Харпер и сын Холт.
Актриса не скрывает, что семья - один из главных приоритетов в ее жизни. В социальных сетях она регулярно делится моментами семейных будней, совместными трапезами, праздниками и путешествиями.
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Интересно, что дочь актрисы сейчас почти достигла того возраста, в котором сама Тиссен прославилась благодаря роли в "Спасенных звонком". В октябре 2026 года в интервью журналу People актриса рассказала, как необычно наблюдать за тем, что новое поколение ее дочери заново открывает для себя моду 1990-х. Снова становятся популярными одежда, прически и аксессуары, которые сама Тиссен носила более 30 лет назад.
Еще один неожиданный сюрприз актрисе преподнесла дочь, посмотревшая все серии "Спасенных звонком". По словам Тиссен, Харпер после просмотра решила, что сегодня такой сериал, возможно, уже не имел бы столь большого успеха. Однако дочь сделала маме и комплимент, отметив, что в сериале она выглядела очень мило.
В 52 года вернулась в молодежный сериал
Хотя большую часть времени Тиссен посвящает семье и кулинарным проектам, актерская профессия по-прежнему занимает важное место в ее жизни. В октябре 2026 года после перерыва актриса вернулась на телевидение с ролью в новом фэнтезийном сериале "Coven Academy", который показывают на канале Freeform и стриминговых платформах Disney+ и Hulu.
Сериал рассказывает о молодых ведьмах, которые учатся в престижной академии магии в Новом Орлеане и пытаются раскрыть свои способности и тайны. Тиссен играет руководительницу школы по фамилии Грейвс - загадочную и строгую женщину, тесно связанную с прошлым академии.
В интервью журналу Good Housekeeping актриса призналась, что эта роль доставила ей особое удовольствие. Кроме того, работа позволила попробовать нечто совершенно непривычное: ради съемок ей пришлось выучить заклинания на латыни и освоить специальные движения руками, необходимые для магических сцен.
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Как она относится к старению?
В октябре 2026 года Тиссен откровенно рассказала и о старении, и о переменах, которые произошли с ней за более чем три десятилетия жизни под пристальным вниманием публики.
Актриса призналась, что в молодости часто слишком критично относилась к собственной внешности, но теперь смотрит на себя гораздо добрее. Она вспомнила, что мать и бабушка всегда учили ее воспринимать старение как привилегию, за которую нужно быть благодарной.
Тиссен также радуется тому, что все больше женщин в Голливуде открыто принимают естественный процесс старения и не пытаются соответствовать единому стандарту красоты.