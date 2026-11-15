Она была девушкой мечты на телевидении 90-х: как живет сегодня звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" Тиффани Тиссен

Тиффани Тиссен родилась 23 января 1974 года в Лонг-Бич, штат Калифорния. В индустрию развлечений она попала еще в детстве: начала работать моделью и сниматься в телевизионной рекламе. В 1987 году, когда ей было всего 13 лет, она победила в конкурсе красоты "Мисс Юная Америка", а два года спустя получила роль, навсегда изменившую ее жизнь. В 1989 году 15-летнюю Тиссен выбрали на роль Келли Каповски в молодежном комедийном сериале "Спасенные звонком" (Saved by the Bell). Ее героиня была одной из самых популярных девушек школы Бейсайд - красивой, доброй, жизнерадостной и окруженной вниманием парней.