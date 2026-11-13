Ей было всего 27 лет - дочь звезды британского телевидения внезапно умерла во время учебы в Нью-Йорке
В семье британской актрисы и телеведущей Лизы Максвелл произошла трагедия: ее единственная дочь Бо Джессап умерла в возрасте 27 лет. Девушка училась в Колумбийском университете в Нью-Йорке, строила карьеру журналиста и готовилась получить диплом весной следующего года.
О смерти Бо Джессап стало известно из заявления Школы журналистики Колумбийского университета, опубликованного 9 ноября. Девушка была единственным ребенком 62-летней актрисы Лизы Максвелл, известной по британскому сериалу The Bill и телешоу Loose Women, и ее мужа Пола Джессапа.
"Школа журналистики Колумбийского университета скорбит в связи со смертью Бо Джессап, студентки нашей магистерской программы. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее семье, друзьям, однокурсникам и всем, кто ее знал и любил", - говорится в заявлении университета.
Учебное заведение сообщило, что оказывает поддержку семье погибшей. Обстоятельства и точная дата смерти не раскрываются.
Незадолго до смерти девушка рассказала о своих планах
Бо Джессап изучала журналистику в одном из самых престижных университетов США и должна была окончить магистратуру в мае 2027 года. Ранее она изучала социальную антропологию в Лондонской школе экономики и получила степень магистра в Кембриджском университете, где занималась драматургией.
Всего за несколько недель до смерти Бо дала интервью университетскому изданию Columbia News. Она рассказывала о любви к журналистике, жизни в Нью-Йорке и желании писать о культуре, людях и социальных проблемах.
Девушка признавалась, что профессия матери повлияла на ее интерес к журналистике. С детства она видела, насколько сильно публичный образ человека может отличаться от его настоящей жизни, и хотела научиться рассказывать чужие истории бережно и достоверно.
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Бо также увлекалась театром. Во время учебы в Кембридже она написала свою первую пьесу The Sandbag и планировала продолжить работу над ней в Нью-Йорке.
После смерти девушки Колумбийский университет решил опубликовать ее интервью с разрешения семьи. Материал вышел 11 ноября и стал своеобразным прощанием с молодой журналисткой.
Еще подростком Бо прославилась необычным проектом
Бо Джессап привлекла внимание международных СМИ задолго до поступления в Колумбийский университет. В подростковом возрасте она создала сайт SpecialName, который помогал китайским родителям выбирать английские имена для своих детей.
По словам самой Бо, благодаря проекту имена получили около миллиона детей. Впоследствии она даже выступила с лекцией TEDx, посвященной этой необычной идее.
В 16 лет девушка также запустила проект Beau's Community Bakes - еженедельную газетную колонку, в которой через семейные рецепты рассказывала истории пожилых людей, сталкивающихся с одиночеством.
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Бо надеялась после окончания университета работать журналистом и писателем, совмещая репортажи с созданием театральных произведений.