Ей было всего 27 лет - дочь звезды британского телевидения внезапно умерла во время учебы в Нью-Йорке

Бо Джессап изучала журналистику в одном из самых престижных университетов США и должна была окончить магистратуру в мае 2027 года. Ранее она изучала социальную антропологию в Лондонской школе экономики и получила степень магистра в Кембриджском университете, где занималась драматургией.