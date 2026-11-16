ФОТО: как сейчас выглядит красавчик из "Остаться в живых", который на долгие годы исчез из Голливуда

Для Фокса роль стала одновременно подарком и испытанием. Шесть лет съемок на Гавайях, напряженный график, международная популярность, постоянное внимание прессы. Его приглашали на премии, красные дорожки и интервью, хотя сам актер никогда не чувствовал себя комфортно в роли знаменитости. В разговоре с The Guardian в 2013 году он признался, что во времена "Остаться в живых" вокруг происходило столько безумия, что "негде было спрятаться". И добавил: "Мне невероятно некомфортно от этого. Я никогда не умел хорошо справляться со славой". Человеку, который вырос среди гор и привык к тишине, пришлось жить в мире, где каждый его выход на публику становился событием.