ФОТО: как сейчас выглядит красавчик из "Остаться в живых", который на долгие годы исчез из Голливуда
Когда-то Мэттью Фокс был мужчиной, по которому сходили с ума миллионы зрительниц. Его доктор Джек Шепард из сериала "Остаться в живых" стал одним из главных телевизионных героев 2000-х, а самому актеру прочили блестящую карьеру в Голливуде. Но вместо того чтобы воспользоваться славой, Фокс неожиданно исчез с экранов. Спустя годы выяснилось, что за этим решением стояла история человека, который однажды понял, что успех отнимает у него нечто гораздо более важное.
Мальчик с ранчо, который едва не пошел по опасному пути
Мэттью Фокс родился 14 июля 1966 года в Пенсильвании, но вырос совсем не в той Америке, которую обычно показывают в голливудских фильмах. Его детство прошло на уединенном ранчо в Вайоминге, где отец занимался хозяйством и разведением скота, а мать работала учительницей. Вместе с двумя братьями Мэттью рос среди лошадей, гор, бескрайних полей и суровых местных нравов. До ближайшей асфальтированной дороги от семейного дома нужно было ехать около 27 километров по грунтовке, а телевизор в семье появился, когда мальчику было уже 15 лет.
Впрочем, романтическим это детство актер никогда не называл. В интервью британскому изданию The Standard он рассказывал, что взросление в такой среде было связано с опасными развлечениями, драками и алкоголем. По словам Фокса, к 16 годам он потерял десятерых близких друзей: кто-то покончил с собой, кто-то погиб в драках или автомобильных авариях. Он признавался, что сам вполне мог оказаться среди них. Переломным моментом стало решение отца отправить его учиться подальше от дома. "Я вполне мог пойти по тому же пути. Но вмешался отец. Он отправил меня в школу-интернат, и это спасло мне жизнь", - вспоминал актер.
После школы Мэттью поступил в Колумбийский университет, где изучал экономику и играл в американский футбол. Он всерьез рассматривал карьеру в финансовой сфере, а об актерской профессии даже не думал. Однажды, будучи студентом и нуждаясь в деньгах, он увидел объявление о поиске актеров для рекламы средства от прыщей Clearasil. Именно с этого случайного эпизода началось его знакомство со съемками. Первые занятия актерским мастерством давались непросто: Фокс был настолько застенчивым, что чувствовал себя неловко перед другими людьми. Позже он рассказывал, что все изменилось, когда он перестал думать о себе и увлекся возможностью рассказывать чужие истории.
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Первая слава, любовь и роль, изменившая все
Еще до того, как стать знаменитым, Фокс встретил итальянку Маргериту Ронки, которая работала моделью. В 1992 году они поженились, и этот брак оказался одной из самых постоянных вещей в его жизни. Позже у супругов родились дочь Кайл и сын Байрон. Когда Мэттью только начинал сниматься, он еще не представлял, насколько сильно профессия изменит привычный уклад семьи.
Первый большой успех пришел в 1994 году с сериалом Party of Five, где Фокс сыграл Чарли Сэлинджера - старшего брата, которому после гибели родителей приходится заботиться о младших детях. Сериал продержался шесть сезонов и сделал актера узнаваемым в США. Но это была лишь репетиция той славы, которая обрушилась на него спустя несколько лет.
В 2004 году на экраны вышел "Остаться в живых". История пассажиров разбившегося самолета, оказавшихся на загадочном острове, превратилась в мировой феномен. Зрители строили теории, спорили о тайнах острова, переживали за героев и ждали новых серий. А в центре этой истории находился Джек Шепард - хирург, который пытался спасти остальных, даже когда сам едва справлялся с собственными страхами.
Для Фокса роль стала одновременно подарком и испытанием. Шесть лет съемок на Гавайях, напряженный график, международная популярность, постоянное внимание прессы. Его приглашали на премии, красные дорожки и интервью, хотя сам актер никогда не чувствовал себя комфортно в роли знаменитости. В разговоре с The Guardian в 2013 году он признался, что во времена "Остаться в живых" вокруг происходило столько безумия, что "негде было спрятаться". И добавил: "Мне невероятно некомфортно от этого. Я никогда не умел хорошо справляться со славой". Человеку, который вырос среди гор и привык к тишине, пришлось жить в мире, где каждый его выход на публику становился событием.
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Когда слава перестала приносить радость
В 2010 году "Остаться в живых" завершился, и перед Фоксом открылась возможность строить полноценную кинокарьеру. Он снимался в триллерах, исторических драмах и боевиках, появился в фильмах "Я, Алекс Кросс", "Война миров Z" и "Император". Однако повторить телевизионный триумф не удалось. Его новые работы не вызывали такого ажиотажа, а сам актер все меньше стремился оставаться в центре внимания.
Особенно показательным стал фильм "Я, Алекс Кросс" 2012 года, ради которого Фокс кардинально изменил внешность, похудел и сыграл жестокого убийцу. Эксперимент не принес ожидаемого признания. В интервью The Guardian актер признался, что даже не посмотрел готовую картину. "Я знаю, что многие сочли ее ужасной. Мои друзья. Пресса. И это нормально", - говорил он, объясняя, что хотел проверить собственные актерские возможности.
Не все было гладко и за пределами съемочной площадки. В 2011 году Фокса обвинили в нападении на женщину - водителя автобуса, однако прокуратура не стала предъявлять ему обвинения. В 2012 году он признал вину по делу о вождении в нетрезвом виде. В тот же период его бывший коллега по "Остаться в живых" Доминик Монаган публично обвинил актера в насилии в отношении женщин. Фокс категорически отверг эти заявления, утверждая, что никогда не поднимал руку на женщину. Эти истории получили широкую огласку, но сам актер не связывал с ними свое последующее решение уйти из профессии.
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Последним фильмом перед продолжительной паузой стал вестерн "Костяной томагавк", вышедший в 2015 году. Для Фокса это имело особое значение: он давно мечтал сняться в настоящем вестерне. К тому времени актер уже успел сыграть в двух успешных сериалах, поработать в большом кино и осуществить многие профессиональные желания. Но дома его ждала другая жизнь, которая все эти годы продолжалась практически без него.
"Я пропустил часть детства своих детей"
В марте 2026 года на премьере нового сериала The Madison Фокс подробно объяснил журналистам, почему решил практически исчезнуть из Голливуда. В интервью Variety он признался, что годы съемок и продвижения фильмов заставили его переосмыслить собственные приоритеты.
"Я почувствовал, что пришло время по-настоящему посвятить себя семье. Я пропустил часть детства своих детей, потому что постоянно находился на съемках "Остаться в живых", снимался в фильмах и занимался их продвижением", - рассказал актер.
Это признание многое объясняло. Пока миллионы людей наблюдали за тем, как Джек Шепард пытается спасти пассажиров самолета, собственные дети Фокса росли, а он часто находился далеко от дома. Дочь Кайл и сын Байрон постепенно взрослели, и актер начал понимать, что никакая новая роль не вернет ему пропущенные семейные моменты.
"Это был подходящий момент, чтобы отойти от дел, остановиться и уделить время людям, которых я люблю больше всего на свете", - объяснил Фокс.
Он действительно сделал это и впоследствии не говорил о своем уходе как о вынужденной жертве.
Вместо Лос-Анджелеса семья выбрала Орегон, где актер мог жить гораздо спокойнее. Мечтал об этом он задолго до ухода из профессии. Еще в 2008 году Фокс рассказывал People, что хочет перебраться поближе к горам, чтобы чаще рыбачить, ходить в походы и кататься на лыжах. Ему не нравилась голливудская суета, а прогулки на природе и обычная семейная жизнь казались куда привлекательнее бесконечных премьер.
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В одном из старых интервью актер даже признавался, что чувствует себя гораздо увереннее верхом на лошади, перегоняя скот, чем на красной дорожке. "Люди думают, что я притворяюсь, когда говорю, что не люблю блеск и гламур Голливуда. Но на самом деле я его терпеть не могу", - рассказывал он.
Возвращение, которого никто не ожидал
Почти семь лет Фокс не появлялся в новых актерских проектах. Лишь в 2022 году он вернулся на телевидение с мини-сериалом Last Light, а в 2023-м снялся в австралийской комедии C*A*U*G*H*T. Однако по-настоящему громким возвращением стал 2026 год.
Актер получил роль в сериале The Madison от создателя "Йеллоустоуна" Тейлора Шеридана. Его партнерами по съемочной площадке стали Мишель Пфайффер и Курт Рассел. Фокс сыграл Пола Клайберна - любителя природы, рыбалки и уединенной жизни. И в этом персонаже неожиданно оказалось очень много от самого Мэттью.
На премьере проекта он рассказал E! News, что пейзажи Монтаны, где разворачиваются события сериала, напомнили ему о детстве в Вайоминге. Особенно близкими оказались отношения его героя с братом. У самого Фокса тоже два брата, с которыми он до сих пор ездит на рыбалку. По словам актера, для них это не столько увлечение, сколько возможность снова собраться вместе.
"У меня два брата, и мы до сих пор все вместе рыбачим. Я очень хорошо умею ловить рыбу нахлыстом, занимаюсь этим с раннего детства. Для нас, как и для Пола с Престоном, это просто повод собраться вместе", - рассказывал он.
Когда Шеридан предложил ему прочитать сценарий, Фокс почувствовал, что эта история ему подходит. За годы вдали от камер он успел соскучиться по актерской работе, но возвращаться ради любой роли не собирался. Новое предложение оказалось именно тем, что он искал.
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Как сегодня живет бывший кумир миллионов
В июле 2026 года Мэттью Фоксу исполнилось 60 лет. Он по-прежнему женат на Маргерите Ронки, с которой прожил в браке более трех десятилетий. Их дети уже взрослые, а сам актер больше не стремится работать с прежней интенсивностью. Теперь он может выбирать роли, не опасаясь, что из-за очередных съемок пропустит важные события в жизни близких.
Любопытно, что его возвращение произошло не благодаря попыткам снова стать голливудской звездой. Фокса привлекла история, напоминающая о том, откуда он родом: горы, реки, рыбалка, отношения между братьями. Все то, что было частью его жизни задолго до того, как зрители узнали имя Джека Шепарда.
В марте 2026 года, отвечая на вопросы о своем возвращении, актер произнес короткую фразу, которая лучше всего объясняет его нынешнее отношение к профессии: "Теперь в моей жизни есть равновесие".