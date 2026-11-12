13-летний принц Джордж показал, на что способен, и восхитил британцев
13-летний принц Джордж, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, показал талант, о котором раньше знали немногие. В специальном выпуске британского журнала Country Life появился его рисунок, выполненный цветными карандашами. Работа юного наследника престола привлекла внимание своей детализацией.
Рисунок Джорджа опубликовали 11 ноября в специальном выпуске Country Life, приглашенным редактором которого стал его отец, принц Уильям. Как сообщает HELLO!, мальчик изобразил зимородка - небольшую птицу с ярким оперением, сидящую на ветке.
Принц Джордж использовал цветные карандаши и уделил особое внимание мелким деталям. Он тщательно прорисовал перья, передал переходы цветов и добавил тени, благодаря которым птица выглядит объемной.
Интересно, что рисунок был создан не специально для журнала. Принц нарисовал зимородка еще весной, когда ему было 12 лет. Работа появилась дома, в семейной резиденции Forest Lodge в Виндзоре. По информации HELLO!, Уильяму настолько понравился результат, что он захотел включить рисунок сына в специальный выпуск издания.
Номер получился необычным - он занимает 300 страниц, а над его подготовкой принц Уильям работал около шести месяцев. В журнале он рассказал о семейной жизни, любви к природе, прогулках с детьми и других интересах.
Любовь к рисованию у Джорджа появилась не случайно
Художественные способности есть и у других членов британской королевской семьи. Дедушка Джорджа, король Карл III, давно увлекается живописью и особенно любит писать акварельные пейзажи. Его работы неоднократно выставлялись и продавались на аукционах.
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Мать мальчика, Кейт Миддлтон, тоже интересуется искусством. В школе она изучала изобразительное искусство, а затем историю искусств в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Принцесса Уэльская также увлекается фотографией. При этом рисунок зимородка - далеко не первая художественная работа Джорджа, которую увидела публика. В декабре 2022 года, когда принцу было девять лет, его родители поделились изображением нарисованного им оленя. На картине животное стояло среди падающих снежинок, а рядом с ним были изображены две маленькие птицы.
В 2025 году принцесса Кэтрин вместе с Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи также занималась рисованием. Семья создала портреты друг друга, которые впоследствии показали публике. Для работ использовали разные материалы, в том числе уголь и чернила.
Сейчас 13-летний Джордж учится в Итонском колледже, где живет во время учебы. Он занимает второе место в очереди на британский престол после своего отца, принца Уильяма.