13-летний принц Джордж показал, на что способен, и восхитил британцев

Мать мальчика, Кейт Миддлтон, тоже интересуется искусством. В школе она изучала изобразительное искусство, а затем историю искусств в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Принцесса Уэльская также увлекается фотографией. При этом рисунок зимородка - далеко не первая художественная работа Джорджа, которую увидела публика. В декабре 2022 года, когда принцу было девять лет, его родители поделились изображением нарисованного им оленя. На картине животное стояло среди падающих снежинок, а рядом с ним были изображены две маленькие птицы.