Певица Олга Раецка гордится дочерью - Мария стала прекрасным учителем

"Я очень рада, счастлива и горжусь своей дочерью, которую вырастила. Когда я прихожу на родительские мероприятия в школе, ко мне подходят родители учеников и благодарят за дочь. Говорят, что она прекрасный учитель и дети от нее в восторге. Мария является классным руководителем в 6-м классе, преподает театральное искусство в 4-х классах, а также с 12 до 18 часов занимается с детьми в группах продленного дня с 1-го по 3-й класс. Кроме того, в этом учебном году она поступила на бюджетное отделение магистратуры Латвийской академии культуры, где изучает управление культурой", - рассказывает Олга Раецка.