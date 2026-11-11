Певица Олга Раецка гордится дочерью - Мария стала прекрасным учителем
Певица Олга Раецка очень гордится успехами своей взрослой дочери Марии Миглиниеце, которая работает учителем в Рижской Тейкской средней школе, а также начала обучение в магистратуре Латвийской академии культуры.
В беседе с журналом Kas Jauns Олга рассказала, что дочь для нее - пример для подражания и источник вдохновения.
"Дочь отвечает за меня. Она занимается моими социальными сетями, а также моей одеждой и сценическими костюмами, поскольку у нее хорошее чувство стиля. Она очень важный для меня человек в этой жизни".
Певица также очень гордится успехами дочери на педагогическом поприще в Рижской Тейкской средней школе, где Мария начала работать в сентябре 2024 года. Ей доверили быть классным руководителем именно в том классе, где учится Эдвардс Банкавс! Его отец - муж мамы Марии, Ольги Раецка, Иво Банкавс. С самого раннего детства Эдвардса Олга также принимает самое активное участие в его воспитании.
"Я очень рада, счастлива и горжусь своей дочерью, которую вырастила. Когда я прихожу на родительские мероприятия в школе, ко мне подходят родители учеников и благодарят за дочь. Говорят, что она прекрасный учитель и дети от нее в восторге. Мария является классным руководителем в 6-м классе, преподает театральное искусство в 4-х классах, а также с 12 до 18 часов занимается с детьми в группах продленного дня с 1-го по 3-й класс. Кроме того, в этом учебном году она поступила на бюджетное отделение магистратуры Латвийской академии культуры, где изучает управление культурой", - рассказывает Олга Раецка.
В свою очередь, Мария признается, что очень ценит дружеские отношения с мамой, которые сохраняются у них с самого детства и подросткового возраста. "В каждой семье все по-разному!" - отмечает она.