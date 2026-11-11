Вскрылись шокирующие обвинения против известного британского комика, который пытался заставить прессу замолчать
Британский комик, писатель и бывший судья популярного шоу Britain's Got Talent Дэвид Уолльямс оказался в центре громкого скандала. Несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и злоупотреблении своим положением, а сам артист пытался через суд не допустить публикации расследования.
10 ноября британские издания The Guardian и ITV News обнародовали результаты совместного расследования, которое продолжалось несколько лет. Журналисты собрали свидетельства женщин, утверждающих, что знаменитый комик использовал свою популярность и влияние для установления отношений с молодыми поклонницами и сотрудницами. Некоторые из предполагаемых пострадавших на момент знакомства с артистом были несовершеннолетними.
Две женщины познакомились с ним, когда им было всего 15 лет
Как выяснили журналисты, среди женщин, рассказавших о поведении Уолльямса, оказались две, которым на момент знакомства с ним было всего 15 лет. Сейчас обеим за 30, однако они утверждают, что последствия тех событий ощущают до сих пор.
По словам женщин, комик постепенно завоевывал их доверие, используя свою известность и внимание, которое получал как телевизионная звезда. Одна из них также заявила о сексуальном насилии со стороны артиста, которое, по ее словам, произошло, когда она была несовершеннолетней.
Другие собеседницы журналистов рассказали о неожиданных сообщениях от Уолльямса в социальных сетях. Среди них были молодые модели и поклонницы, которым в то время было от 17 до 22 лет.
В рамках расследования The Guardian и ITV News опросили около 30 источников, непосредственно знакомых с обстоятельствами предполагаемых происшествий. Журналисты также изучили электронную переписку, сообщения в социальных сетях и другие материалы.
Обвинения коснулись и его работы на телевидении
Часть претензий связана с периодом, когда Уолльямс был судьей популярного британского шоу Britain's Got Talent. Несколько женщин утверждают, что комик использовал свое положение в телевизионной индустрии для личного сближения с молодыми женщинами.
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В расследовании также упоминается издательство HarperCollins, которое долгие годы выпускало детские книги Уолльямса. По данным журналистов, писатель состоял в интимных отношениях с младшей сотрудницей издательства, а в декабре 2025 года компания прекратила сотрудничество с ним после сообщений о внутреннем расследовании предполагаемого неподобающего поведения в отношении молодых сотрудниц.
Пытался запретить публикацию через суд
История получила особую огласку из-за попытки Уолльямса остановить журналистов юридическим путем. Комик обратился в Высокий суд Англии и Уэльса с требованием запретить The Guardian и ITV News публиковать обвинения в его адрес. Причем речь шла о бессрочном судебном запрете, который фактически лишил бы женщин возможности публично рассказать о произошедшем.
Адвокаты артиста объясняли необходимость такого решения серьезными опасениями за его психическое состояние. В ходе разбирательства стало известно, что после обращения журналистов за комментариями в мае Уолльямс дважды предпринимал попытки самоубийства и впоследствии был госпитализирован.
Однако 3 ноября судья Мэтью Никлин отклонил требование о запрете публикации. Он признал серьезность риска для здоровья артиста, но подчеркнул общественную значимость расследования и необходимость защиты свободы прессы.
Суд временно сохранил анонимность знаменитости, предоставив возможность обжаловать решение до 9 ноября. Уолльямс не воспользовался этим правом, после чего журналисты смогли раскрыть его имя.
Что говорит сам Дэвид Уолльямс
55-летний артист категорически отрицает обвинения в сексуальном насилии, домогательствах и злоупотреблении своим положением.
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В письме журналистам он признал, что в прошлом не всегда достаточно внимательно относился к чувствам женщин, с которыми состоял в непродолжительных интимных отношениях, и выразил сожаление по этому поводу.
При этом комик подчеркнул: "Я не сексуальный хищник. Я не нарушал закон".
Уолльямс также заявил, что глубоко потрясен тем, что некоторые женщины, с которыми он познакомился 10-20 лет назад, теперь рассказывают о причиненной им боли.
Важная юридическая деталь: суд не устанавливал достоверность обвинений против комика. Решение касалось исключительно возможности публикации журналистского расследования. Отказ в запрете не означает, что суд признал Уолльямса виновным в каких-либо противоправных действиях.
Кто такой Дэвид Уолльямс
Дэвид Уолльямс - один из самых известных британских комиков, телевизионных ведущих и авторов детской литературы. Широкую популярность ему принес комедийный сериал Little Britain, а с 2012 по 2022 год он входил в состав жюри Britain's Got Talent. Его детские книги выходили миллионными тиражами, а сам он много лет оставался постоянным участником британских развлекательных телепрограмм.