Весь мир скоро увидит латвийского актера в новом свете! Первые кадры грандиозного сериала создателя "Викингов"
Уже 20 января 2027 года на Prime Video состоится премьера исторического сериала Bloodaxe ("Кровавая секира") от создателя знаменитых "Викингов" Майкла Хёрста. Одну из важных ролей в международном проекте исполнил латвийский актер Карлис Арнолдс Авотс, а у его персонажа обнаружилась неожиданная связь с Латвией. В преддверии премьеры появились первые кадры и трейлер сериала, а сам актер рассказал о съемках, своих страхах и необычных правилах работы в крупном американском проекте.
5 октября Prime Video представил первые официальные фотографии Bloodaxe, в том числе кадр с Карлисом Арнолдсом Авотсом в образе викинга (в подборке четвертый).
А 9 октября на фестивале New York Comic Con создатели показали первый тизер и объявили точную дату выхода сериала. Все восемь эпизодов первого сезона станут доступны 20 января 2027 года более чем в 240 странах и территориях мира.
Bloodaxe рассказывает о событиях X века, когда норвежский правитель Эрик Кровавая Секира и его жена Гуннхильд боролись за престол. Их история разворачивается на фоне кровопролитных войн, предательств, борьбы за влияние и противостояния скандинавских правителей. Главные роли исполняют Ксавьер Молиньё и Джессика Мэдсен, известная по сериалу "Бриджертоны".
За создание проекта отвечают Майкл Хёрст, работавший над "Викингами", и его сын Горацио Хёрст. При этом Bloodaxe не является прямым сюжетным продолжением прежнего сериала, а представляет собой самостоятельную историческую сагу.
Латвийский актер сыграл главного антигероя
Карлису Арнолдсу Авотсу досталась роль Эгиля Скаллагримссона, исландского викинга и поэта, жившего в X веке. Его персонаж отличается непростым характером, а многие его поступки продиктованы жаждой мести.
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В сентябре актер дал интервью программе "Kultūrdeva" Латвийского телевидения, в котором рассказал, что получил роль после международного кастинга, обойдя многочисленных конкурентов. По словам Авотса, его герой одновременно воин, поэт, любовник и молодой человек, которого постоянно преследуют проблемы.
Актер признался, что в Латвии ему, вероятно, никогда бы не доверили подобную роль. Особенно непривычной она оказалась после работы над фильмом Виестурса Кайриша "Уля", в котором Авотс сыграл легендарную латвийскую баскетболистку Ульяну Семенову.
Эгиль представляет собой практически полную противоположность его предыдущему персонажу. При этом сам Авотс с нетерпением ждет момента, когда зрители увидят его в новом образе.
Его персонаж бывал в Курземе и получил здесь меч
Особенно любопытная деталь связана с историей самого Эгиля Скаллагримссона. Согласно средневековой исландской "Саге об Эгиле", викинг побывал на территории современной Латвии, где встречался с куршами.
В 46-й главе саги описывается путешествие Эгиля и его брата Торольва в Курземе. Сначала путешественники заключили с местными жителями соглашение о перемирии и торговали с ними, однако позднее начались вооруженные столкновения. Во время одного из нападений Эгиль попал в плен, но сумел освободиться.
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С Курземе связана и история его оружия. В саге говорится о мече по имени Надр, что переводится как "Гадюка", который Эгиль получил в этих землях. Эта история известна по средневековому литературному источнику, поэтому ее подробности не следует воспринимать как полностью подтвержденные исторические факты.
В интервью Латвийскому телевидению Авотс рассказал, что меч появляется и в новом сезоне Bloodaxe. Для самого актера связь героя с Латвией имеет особое значение. Пока неизвестно, покажут ли создатели сериала непосредственно путешествие Эгиля в земли куршей.
Боялся лошадей, а теперь постоянно ездит верхом
Съемки Bloodaxe проходят преимущественно в Ирландии. Карлис Арнолдс Авотс рассказал, что его повседневная жизнь практически полностью подчинена работе над сериалом. Когда он не находится на съемочной площадке, то занимается подготовкой к роли.
Актеру приходится осваивать скандинавский акцент в английском языке, тренироваться с оружием, участвовать в боевых сценах и ездить верхом. При этом раньше Авотс боялся лошадей. За время работы над проектом ему удалось преодолеть этот страх и привыкнуть к животным.
Еще одна сложность связана с языком. Помимо обычных диалогов, актеру приходится произносить длинные поэтические тексты на английском и стародатском языках. Ошибаться при этом крайне нежелательно, поскольку съемочный процесс расписан очень плотно.
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В арсенале его героя есть огромный топор, а во втором сезоне к нему добавляется меч. Сам Авотс регулярно занимается физической подготовкой, чтобы справляться с многочисленными боевыми сценами.
Много денег, но мало свободы: что удивило актера на съемках
Отдельно Авотс рассказал о различиях между работой в латвийском кино и крупном международном проекте. По его словам, большие бюджеты не означают, что актеры получают больше возможностей для творческих экспериментов. Напротив, каждая съемочная минута стоит дорого, а работа сотен специалистов требует строгого соблюдения графика.
При этом создатели Bloodaxe разрешают Авотсу самостоятельно интерпретировать своего персонажа, но не позволяют изменять написанные сценаристами реплики. Актер также рассказал, что иногда на съемку крупного плана отводится всего три попытки, после чего команда должна переходить к следующей сцене.
Удивила Авотса и система проверки готовых эпизодов. По его словам, во время специальных тестовых просмотров зрителей просят одновременно смотреть сериал и пользоваться телефоном. Это позволяет создателям оценивать восприятие сюжета аудиторией, которая привыкла переключать внимание между несколькими экранами.
Сам актер уже успел посмотреть первый сезон и остался доволен результатом. По его оценке, сериал получился масштабным, с очень интенсивным монтажом и быстрым развитием событий.
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Нельзя стричь волосы и даже кататься на мотоцикле
Работа над Bloodaxe повлияла не только на профессиональную, но и на личную жизнь Авотса. Актер рассказал, что практически любые изменения внешности необходимо согласовывать с продюсерами.
Ему запрещено самостоятельно стричь волосы или сбривать бороду, поскольку внешний вид персонажа должен оставаться неизменным на протяжении съемок. Кроме того, существуют ограничения, связанные с риском получения травм. Например, актеру нельзя кататься на мотоцикле.
Авотс обязан поддерживать хорошую физическую форму и внимательно следить за образом жизни. Все это необходимо, чтобы съемочный процесс не оказался под угрозой из-за неожиданной травмы или изменения внешности одного из исполнителей важных ролей.
Из-за съемок не смог приехать на премьеру собственного фильма
Международный проект потребовал от латвийского актера длительного отсутствия на родине. В сентябрьском интервью он признался, что уже второй год проводит много времени в Ирландии, где работает на студии в Ашфорде.
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Из-за съемок Авотс даже не смог присутствовать на латвийской премьере фильма "Уля". В сентябре он рассказывал, что должен оставаться в Ирландии до конца ноября, но надеется получить возможность ненадолго приехать домой и встретиться со зрителями.
Актер также отметил, что очень ценит отношение публики в Латвии. По его словам, именно в небольших странах артист может почувствовать особую эмоциональную связь со зрителями, когда выход отечественного фильма становится событием не только для профессионального сообщества.
Второй сезон снимают еще до премьеры первого
Еще до выхода Bloodaxe компания Amazon MGM Studios приняла решение продлить сериал на второй сезон. Его съемки уже проходят в Ирландии, причем Авотс продолжает участвовать в проекте.
По официальной информации Prime Video, к актерскому составу продолжения присоединятся новые исполнители, в том числе Киран Бью, снимавшийся в "Доме Дракона", и Стивен Брэнд, известный по фильму "Пила X". Дата выхода второго сезона пока не объявлена.
Премьера первого сезона Bloodaxe состоится 20 января 2027 года на Prime Video. Все восемь эпизодов будут выпущены одновременно.