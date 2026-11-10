Весь мир скоро увидит латвийского актера в новом свете! Первые кадры грандиозного сериала создателя "Викингов"

В 46-й главе саги описывается путешествие Эгиля и его брата Торольва в Курземе. Сначала путешественники заключили с местными жителями соглашение о перемирии и торговали с ними, однако позднее начались вооруженные столкновения. Во время одного из нападений Эгиль попал в плен, но сумел освободиться.